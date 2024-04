«Det er rett og slett verdensklasse, beliggenheten til denne byen på størrelse med Folkestone, klemt mellom fjell og hav, like innenfor polarsirkelen.»

Beskrivelsen av Bodø kommer ikke fra NRK, men fra Martin Symington i Daily Mail. Et av Storbritannias største mediehus.

Og Symington er bare en av mange internasjonale journalister som tar turen til Bodø og Salten for tiden.

Julie Abelsen i Visit Bodø sier de har hatt flere journalister på besøk i januar og februar enn de vanligvis har på et år.

Nesten alle journalistene som kommer til Bodø ender opp med å ta RIB-tur til Saltstraumen. Og samtlige virker å være frelst. Foto: Vebjørn Karlsen

Vil utfordre Lofoten

– Hola, ¿cómo estás?

Den spanske journalisten Josep Maria Paula Riberaygua håndhilser med direktøren ved Norsk Luftfartsmuseum, Rolf Liland.

En av mange journalister Liland har pratet med de siste månedene.

Årsak: Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Riberaygua prater heldigvis, både for journalist og direktør, engelsk. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Vi merker det ganske kraftig. Det har vært mye pågang fra store mediehus. I tillegg er det stadig besøk fra offisielle delegasjoner, sier direktøren.

Hvert år har Luftfartsmuseet omtrent 40.000 besøkende. Til sammenligning har Lofotr Vikingmuseum i Lofoten 2,5 ganger flere.

Kanskje ikke så rart, Bodø har av mange blitt sett på som en flyplass på veien til Lofoten.

Journalisten Josep Riberaygua har vært i Bodø før, men bare noen timer før han reiste videre til Lofoten. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Men kulturhovedstadstittelen gjør noe med omtalen.

Som fra dette ferske eksempelet i Conde Nast Traveler:

«Lenge sett på som et utgangspunkt for Lofoten, men Bodøs kunstledede fornyelse og rike tilbud av friluftsaktiviteter betyr at det er mye verdt å bli værende for.»

Turister i Bodø tar bilde av Lofotveggen. De fleste rekker ikke det før de haster over Vestfjorden. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Liland håper og tror oppmerksomheten fra internasjonal presse kan bidra til at Bodø ikke forblir et nødvendig stoppested, men blir et ønsket stoppested.

– Bodø2024 har skapt mye oppmerksomhet som gir ringvirkninger. Det er flere hundre tusen som drar til Lofoten hvert år, og vår ambisjon er at de også ønsker å stoppe hos oss på veien for å få en god dose luftfartshistorie.

Den spanske journalisten mener imidlertid at Bodø må skape en tydeligere identitet hvis interessen skal vedvare over tid.

Josep fikk lære litt om «Syden». Spanjolene har neppe et slikt navn på Bodø og omegn. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Hva er spesielt med Bodø?

Lofoten er kjent for sitt dramatiske landskap og midnattssol. Tromsø, eller Nordens Paris, er kjent som byen under nordlyset.

Bodø?

– Bodø må finne ut hvilke områder som gjør byen spesiell og annerledes. Hva er spesielt med Bodø? spør journalisten Josep Riberaygua.

– Det er litt som å åpne en restaurant. Du bør ha en tydelig profil hvis det skal bli bra.

Josep har vært i Nord-Norge flere ganger. Denne gangen kom han på grunn av statusen europeisk kulturhovedstad. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Riberaygua jobber for Spanias største reiselivsmagasin Viajar. Han tror flere vil bli interessert i Bodø etter å lese det han ender opp med å skrive.

Men om det vedvarer over tid er han kanskje mer tvilende til.

– Vårt mål er å inspirere leserne våre. Men utfordringen er ikke å være kulturell hovedstad i et år, men å beholde interessen i fremtiden. Det må være noe du må eller vil se i byen som er permanent.

Sea King er det nyeste tilskuddet hos Luftfartsmuseet. Mange turister har blitt hentet av den, spesielt i Lofoten. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Stor nyhetsverdi og aktualitet

Julie Abelsen i Visit Bodø jobber naturlig nok for å gjøre Bodø mer attraktivt for turister.

Hun sier langsiktig og strategisk jobbing, i kombinasjon med Bodø2024, nå betaler seg i form av at flere og flere mediehus tar turen til Bodø.

Julie Abelsen sier både små og store mediehus tar kontakt fordi de ønsker å komme til Bodø. Foto: Visit Bodø

Så langt i år har Visit Bodø arrangert presseturer for blant andre El Pais, Conde Nast Traveller, Wanderlust, National Geographic Traveler og The Times.

– Bare i januar og februar har vi hatt like mange pressebesøk som vi normalt har til sammen på et helt år, sier Abelsen til NRK og legger til:

– Bakgrunnen for den store interessen akkurat nå er at Bodø er Europeisk Kulturhovedstad, noe som gir stor nyhetsverdi og aktualitet.

I månedene fremover venter de besøk fra eksempelvis The Guardian, Politiken og Dublin Gazette.

Her kan du se åpningsseremonien til Bodø2024. Du trenger javascript for å se video. Her kan du se åpningsseremonien til Bodø2024.

– Hvilken verdi har dette for dere og for Bodø?

– Verdien av presseoppslagene som kommer av dette arbeidet er helt enorm. Synlighet i form av gode artikler, TV-programmer, videoer og SoMe-innlegg hos store medier med millioner av lesere fra ulike land gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende medier, svarer Abelsen før hun påpeker:

– I tillegg oppleves redaksjonell omtale som mer troverdig og interessant for leseren. Derfor er dette svært effektiv og verdifull markedsføring.

Antar det renner ut i sanden

Men vil dette vedvare?

Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen hos Nord Universitet, Frode Soelberg, sier det trengs en ordentlig medieanalyse for si noe veldig konkret om varig påvirkning.

Men han påpeker at det fra utsiden virker som kulturhovedstadsprosjektet i stor grad er satt i gang nokså uavhengig av andre strategiske satsinger

– Dermed står vi her nå med antagelig økt oppmerksomhet som vi har vansker med å følge opp på en god måte, sier han og stiller en rekke spørsmål:

Hva skulle vi egentlig oppnå med oppmerksomheten? Utvikle Bodø som turistdestinasjon, kulturscene, arbeidsregion, eller hva var det?

Hva var det vi hadde tenkt å si til de som nå er blitt oppmerksomme på at Bodø finnes?

Skulle vi selge dem noe, få dem til å komme hit, få dem til å flytte hit?

– Det er for sent å finne ut av nå, så jeg antar det strategisk sett renner ut i sanden. Men det kan bli et veldig bra år for reiseliv, restauranter, hoteller og kulturscener.