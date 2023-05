Som en del av Hurtigrutens 130-årsjubileum, har rederiet beveget seg ut på dypt hav.

Nærmere bestemt på 34 meters dyp utenfor Helgelandskysten. Her har de lagret 1700 flasker musserende vin i et halvt år, og som skal selges på rederiets skip.

Advokat Thomas Benson jobber for Angell advokatfirma og har alkoholloven som et av sine spesialfelt. Foto: Petter Strøm / NRK

I den forbindelse la Hurtigruten ut en pressemelding på sine hjemmesider om deres nye produkt.

Men flere juseksperter NRK har snakket med sier Hurtigruten har brutt loven om alkoholreklame ved å fremsnakke vinen.

– Jeg mener dette må være i strid med lovverket, sier advokat Thomas Benson i Angell advokatfirma.

Han underviser jevnlig både kommuner og aktører om hvordan man skal forholde seg til alkoholloven.

Benson er klar på at Hurtigruten har brutt loven ved å legge ut en pressemelding på sine hjemmesider.

Den musserende vinen har vært lagret et halvt år på havets dyp, før den ble løftet opp og prøvesmakt i forrige uke. Foto: Steffen Silseth / Hurtgiruten Norge

– Her har man til hensikt å reklamere for et bestemt produkt som man lanserer. Både bruk av bilde og tekst har et helt klart formål ved å få folk til å kjøpe produktet. Det er i strid med reklameforbundet.

Loven om reklameforbud åpner for at man kan informere, på en nøktern måte, om alkoholholdige produkter i en meny på et utested.

– Er det et poeng hvor synlig meldingen må være på rederiets hjemmeside med tanke på hvor mange som ser den?

– Nei. Spørsmålet er om det er av en slik karakter at det er å regne som reklame, og det har den etter mitt syn. Det spiller ingen rolle så lenge pressemeldingen er offentlig tilgjengelig.

Han mener pressemeldingen, med bildet av den musserende vinen i toppen, gjør at omtalen fremstår som reklame.

Christian J. Aubert jobber i advokatfirmaet Langseth og yter blant annet juridisk bistand til hotell- og restaurantnæringen. Foto: Langseth advokatfirma

– Ja, det er det som er blikkfanget og det man husker. Jeg kommer til å huske flasken.

Advokat Christian J. Aubert i advokatfirmaet Langseth er enig i at en slik pressemelding bryter med loven om alkoholreklame.

– Det er nok klart i strid med reglene, sier han.

Pressemeldingens intensjon er naturlig nok å få omtale i mediene. Det har de fått blant annet i både i Brønnøysunds Avis og Helgelands Blad – i tillegg til en rekke reiselivsmagasiner.

Hurtigruten fjernet meldingen fra hjemmesiden

Etter at NRK tok kontakt med Hurtigruten fjernet rederiet pressemeldingen fra sin hjemmeside fredag.

Pressevakt Anne Solsvik i Hurtigruten sier at pressemeldingen primært var rettet mot nettopp pressen.

Etter at NRK var i kontakt med Hurtigruten ble pressemeldingen fjernet fra rederiets hjemmeside fredag. Foto: Faksimile Hurtigruten

– Fremfor å gå dypt inn i omtale av innholdet i flaskene, som utelukkende vil bli servert på Hurtigrutens skip, fokuserte vi på lagringsprosessen på havbunnen langs norskekysten og hvordan vi har utviklet dette med den særegne historien til å bli en del av vår satsing på mat og drikke med norsk historie og lokal tilhørighet på våre skip.

Nikolai Haram Svorte, vinner av Norges beste vinkelner 2023, var invitert av Hurtigruten til å smake på vinen når den ble hevet fra havet. Foto: Kristian Dale / Hurtigruten Norge

Rederiet vil nå se nærmere på saken og sørge for videre omtale av dette og fremtidige produkter skjer i tråd med lovverket.

Helsedirektoratet: Forbud mot omtale som er rettet mot forbrukere

Det er Helsedirektoratet som fører tilsyn opp mot reklame for alkoholholdige produkter.

Til NRK skriver direktoratet at de ikke kommenterer enkeltsaker i media, men gir følgende kommentar på generelt grunnlag.

– Reklameforbudet rammer i utgangspunktet enhver omtale av alkohol fra aktører som har økonomisk interesse i omtalen og som er ment å nå frem til forbrukere, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver.

Øyvind Giæver er avdelingsdirektør for levekår i Helsedirektoratet. Foto: Svein Olsson / NRK

Men det finnes noen få unntak fra loven om alkoholreklame:

– Blant annet ett som skal gjøre det mulig for alkoholaktører å gi faktabasert informasjon om alkohol. Dette gjelder imidlertid bare i kanaler som brukeren selv aktivt må oppsøke, som for eksempel på hjemmesider, og ikke på sosiale medier, sier han og legger til:

– Informasjon i sosiale medier har et større spredningspotensial, og kan blant annet medføre at for eksempel barn eller andre sårbare grupper blir eksponert, avslutter Giæver.

Ragnhild Kaski er generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til. Foto: Av-og-til

Actis: – En stor bismak

Alkovettorganisasjonen Av-og-til liker ikke Hurtigrutens pressemelding.

– Har du økonomiske interesser i å selge alkohol kan du ikke initiere eller utforme denne typen presseomtale. Altså er dette et brudd på reklameforbudet, sier generalsekretær Ragnhild Kaski.

Generalsekretær Inger Lise Hansen i Actis sier Hurtigrutens nye vin kommer med en stor bismak. Foto: Actis

– Hurtigruten er et stort selskap med milliardomsetning og utenlandske eiere. De bør ha både ressurser til og interesse av å følge norske lover, legger hun til.

Det samme mener organisasjonen Actis, som selv kaller seg en pådriver for en ansvarlig ruspolitikk.

– Når Hurtigruten markedsfører den nye musserende vinen sin som en nyhet på sine nettsider, så er det etter vår mening reklame og dermed et brudd på alkoholloven. Da henvender rederiet seg direkte til forbrukerne, og det tillater ikke loven, sier generalsekretær Lise Hansen.

– Vi gratulerer hurtigruta med jubileet, men synes måten de har valgt å markedsføre dette kommer med en stor bismak.