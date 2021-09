Biskopen ble tatt av vinden: – Jeg ble kastet mot rekkverket

Det var meldt svært kraftig vind onsdag morgen. Det ble raskt bekreftet at værmeldingen var korrekt.

Bruer ble stengt, tak på vogntog ble revet av og styrtregn rev vekk både det ene og det andre.

Biskopen i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad, har bodd i Lofoten i nesten 40 år. Hun har opplevd mye vær, men i går fikk hun virkelig føle det på kroppen.

– Jeg slo hodet ganske kraftig, sier hun til NRK.

Vinden tok nemlig mer eller mindre tak i biskopen.

Kastet mot rekkverket

Været har nå forlatt Nord-Norge og vandrer sørover langs kysten. Det er meldt kraftig vind og mye regn på Vestlandet i løpet av dagen.

Onsdag var det imidlertid kraftig uvær i nord.

– Det er fasinerende å se på uværet. Jeg lukket opp verandadøren, så kom det et vindkast som tok tak i døren. Jeg ble kastet mot rekkverket og slo meg i hodet, forteller Fjeldstad.

Ann-Helen Fjelstad, biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Foto: Den Norske kirke

– Jeg var redd for at døren skulle bli ødelagt. Den klarte seg. Men jeg har fått et fargerikt ansikt.

Biskopen forteller at helsevesenet taklet situasjon ypperlig, og sendte henne til sykehuset i Gravdal.

– De undersøkte om det var en brist eller skade i hodet. Heldigvis er det bare ytre ting det har gått utover – så dette gikk veldig bra, forteller hun og understreker:

– Det er mange som har fått langt verre konsekvenser påført av storm i Nord-Norge.

Vil bygge fellesskap

Nå må lederen for Sør-Hålogaland bispedømme belage seg på å vandre rundt med et litt fargerikt ansikt i ukene fremover.

Men det stopper henne ikke i å gjøre jobben.

– Jeg skal til Bindal på mandag. Å dra på slike besøk er noe av det viktigste en biskop gjør. Jeg regner med det vil gå som vanlig.

– De får oppleve en litt fargerik biskop. I hvert fall når det kommer til ansiktsfargen, sier hun og ler forsiktig.

Å stoppe arbeidet med kirken ville også kommet på et dårlig tidspunkt. Fjeldstad sier de nå er svært klare for å komme ordentlig i gang etter pandemien.

– Vi har veldig mye dåp nå, i hele bispedømmet. Det er mange som har utsatt dåpen på grunn av korona, og nå er kirken veldig på tilbudssiden. I høst har vi også hatt veldig mange konfirmasjoner.

– Det er viktig for meg å legge til rette for dette.

– Hvordan har pandemien påvirket kirken?

– Det har vært en veldig stor utfordring for oss at det har vært antallsbegrensninger. Nå er det viktig at vi kommer oss ut av hjemmene våre. Vi skal bygge fellesskap igjen, svarer Fjeldstad.

– Der har kirken en viktig rolle, og vi er absolutt godt i gang. De ansatte står virkelig på – og det skjer mye fremover.