Klart råd når stormen herjer: – Hold deg inne og ta et godt glass vin

– Det er det vanlige. Sikre gjenstander, holde seg inne og ta et godt glass vin.

Det er Per Odd Krystads råd til folk nå når vinden står på som verst. Han er leder i Vågan båt- og sjøfiskeforening.

Høsten er i anmarsj, og med høsten kommer også stormen. Natt til onsdag var det periodevis liten storm, og vinden fortsetter.

– Det skal være kraftigst utpå kysten, og da særlig i Lofoten.

Det sier vakthavende meteorolog ved Værvarslinga for Nord-Norge, Håvard Thorset.

Det kan blåse godt når vinden først står på. Her legger MS «Nord-Norge» til kai i Bodø i januar i fjor. Du trenger javascript for å se video. Det kan blåse godt når vinden først står på. Her legger MS «Nord-Norge» til kai i Bodø i januar i fjor.

Farevarsel

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel på sterke vindkast i store deler av Nord-Norge. Enkelte steder i Nordland kan man få vindkast opp mot 30 meter per sekund.

Utover onsdagen er det særlig Troms og Finnmark som kommer til å merke vinden.

– Her kommer den sterkeste vinden til å være rundt midt på dagen. Lokalt kan det enkelte plasser komme enda kraftigere vindkast enn det vi ser i Nordland, sier meteorologen.

Enkelte plasser kan det komme vindkast med en styrke på 30 til 35 meter per sekund.

Beauforts vindskala Ekspandér faktaboks Stille: 0-0,2 m/s

Flau vind: 0,3-1,5 m/s

Svak vind: 1,6-3,3 m/s

Lett bris: 3,4-5,4 m/s

Laber bris: 5,5-7,9 m/s

Frisk bris: 8,0-10,7 m/s

Liten kuling: 10,8-13,8 m/s

Stiv kuling: 13,9-17,1 m/s

Sterk kuling: 17,2-20,7 m/s

Liten storm: 20,8-24,4 m/s

Full storm: 24,5-28,4 m/s

Sterk storm: 28,5-32,6 m/s

Orkan: 32,7 > Mer om Beaufortskalaen

– Sannsynligvis vil de ikke treffe i bebygde områder, men det er mer potensial for kraftige vindkast i Nord-Troms og Vest-Finnmark, sier Thorset.

For Nordlands del vil den sterkeste vinden minke utover ettermiddagen. Mens for Troms og Finnmark del, er det først senere på ettermiddagen og mot kvelden vinden kommer til å minke.

Og årsaken til det hele?

Et kraftig lavtrykk ved Jan Mayen.

– Heldigvis kom ikke lavtrykket helt inn til kysten Så har vi et høytrykk over Russland. Det blir stor trykkforskjell mellom disse, og da blir det mye vind, sier meteorologen.

– Ta det rolig og sikre gjenstander

Per Odd Krystad er leder i Vågan båt- og sjøfiskeforening. Han oppfordrer alle til å sikre båtene sine. Foto: John Inge Johansen / NRK

I Lofoten er man vant med vind. Allerede i juli traff årets første høststorm regionen. Da velta vinden blant anna ei campingvogn.

Per Odd Krystad i Vågan ser ikke så mørkt på det som kommer nå.

– Ta det rolig, sikre gjenstander og holde seg inne. Det er ikke noe verre enn det.

Til tross for at man i Lofoten tar lett på uværet, har politiet i Nordland et klart råd:

– Vi oppfordrer folk til å følge med på værmeldingene, ta forholdsregler og feste løse gjenstander, sier Tommy Bech, operasjonsleder i Nordland politidistrikt, og legger til:

– Men folk i Nord-Norge er vant til kraftig vær.