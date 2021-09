Årets første høststorm har ført til at Meteorologisk institutt har sendt ut så mange farevarsler at de nesten har gått i surr selv. Men vinden roer seg snart.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsler i høyt tempo i det siste. Så mange varsler er sendt ut at de selv sier at de nesten går i surr.

Onsdag morgen traff uværet Lofoten med et smell.

Turid Helene Aksberg mente selv at hun var godt forberedt på uværet.

På forhånd hadde hun sikret løse gjenstander på paller i hagen.

Men det voldsomme styrtregnet som fulgte med den kraftige vinden hadde hun ikke forventet.

På kort tid ble hagen fylt med vann. Og det har også trengt vann inn i kjelleren.

– Jeg har bodd i Sund i 20 år, men aldri opplevd sånne vannmengder før. Heller ikke sånne ødeleggelser på veinettet.

Klokka nærmer seg 13, og regnet har ikke roet seg.

Aksberg er ikke den eneste som fikk et ublidt møte med vannmassene onsdag morgen.

Tor Vegard Mørkved på Sund i Flakstad var ute og kjørte bil da et voldsomt regnskyll skylte over veien.

– Det virket som om hele veien gikk i oppløsning. Styrtregnet har tiltatt utover dagen, så jeg håper jeg kommer meg hjem, sier han til NRK.

Truet hus i Nusfjord

De store vannmassene har skapt store problemer i Nusfjord i nabokommunen Vestvågøy.

Her gikk ei elv som går gjennom et boligområde over sine bredder, vasket ut veien og truet med å nå fram til huset til Renate Johansen.

Elva Nusfjord gikk over sine bredder og vasket ut veien. Foto: Arnold Utne

– En stund så det stygt ut. Heldigvis kom entreprenør og gravde bort store mengder jord og stein, som gjorde at vannet ble ledet bort.

Hun forteller at flere i nabolaget har fått vann i kjellerne sine.

– Det regner fortsatt, så vi er nok ikke unna det verste.

Vestlandet må ta støyten

Nord-Norge gjør unna det verste været onsdag.

Noe nedbør må man riktignok regne med torsdag, men vinden er minkende. Fredag ventes noe av det samme – med spredt nedbør i indre strøk, mens det i kystnære områder blir mindre eller lite nedbør.

Temperaturene preges av at det er sønnavind, noe som gjør at det blir forholdsvis mildt.

– Det kommer nok til å ligge på 12–13 grader torsdag og ned mot 7–9 grader fredag, sier statsmeteorolog Martin Granerød til NTB.

Farevarslene har strukket seg over hele Norge, fra nord til sør – med varsel om vindkast på opp mot 35 meter i sekundet enkelte steder.

Været vil roe seg flere steder i løpet av onsdag, men det betyr ikke at vinden gir seg med det første. For torsdag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for vind for hele Hordaland, Rogaland og Agder.

– Det er årets første høststorm som ligger ute i Norskehavet, sier statsmeteorolog Martin Granerød.