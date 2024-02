Vegtrafikksentralen nord melder onsdag kveld at et snøskred har gått over E6 i Langfjorden i Alta kommune.

Dermed er hovedinnfartsåren inn til Finnmark stengt.

Skredet har gått i Ytre Ulvsvåg, og det dekker halve kjørebanen. Området skal nå sjekkes for om det kan gå flere skred i området. Politiet i Finnmark opplyser at ingen personer er tatt av skredet.

– Vi fikk beskjed fra brøytemannskapet at det hadde gått skred, sier trafikkoperatør Brita Bjerkli til NRK.

Det gjøres en ny vurdering klokken 12.00 på torsdag. Frem til da er hovedveien inn til Finnmark er stengt mellom Langfjorden og Ulvsvåg på grunn av fare for flere snøskred.

I mellomtiden er det omkjøring fra Skibotn på E8 via Finland og E45 via Kautokeino.

Det vil si at turen mellom Alta og Tromsø nå er 544 kilometer lang, i stedet for 295 kilometer.

Skredet sør for Alta er det andre skredet som har gått i Finnmark denne onsdagen.

Tidligere på dagen gikk et over 250 meter bredt snøskred over E69 i Nordkapp.

Ingen tatt av skred i Nordkapp

I Nordkapp kommune har det 250 meter brede skredet over E69 ført til at strekningen ut til Nordkapplatået og bygdene Gjesvær, Skarsvåg og Kamøyvær er stengt.

I løpet av dagen ble det gjort et større søk for å se om noen ble tatt av skredet.

– Det er ingen indikasjoner på at noen er tatt av skredet. Det er også søkt med båt langs fjæra uten funn.

Politiet i Finnmark opplyste klokken 17.45 at all innsats i området var avsluttet.

Det vil gjøres en ny vurdering klokken 10.00 på torsdag.

Hammerfest isolert siden tirsdag

Den eneste veien inn til Hammerfest, riksvei 94, har vært stengt grunnet skred og skredfare siden tirsdag.

Strekningen åpner ikke før tidligst klokken 10.00 på torsdag.

Det er femte gang i år at strekningen til det eneste sykehuset i Vest-Finnmark har vært stengt i år.

Hammerfest isolert for femte gang i år Du trenger javascript for å se video.

Høyere skredfare enn antatt

Dette til tross for at Varsom.no melder om moderat snøskredfare langs Finnmarkskysten.

Vaktleder hos snøskredvarslingen, Karsten Müller, medgir at skredfaren trolig har vært høyere enn først antatt.

– Det har vært mye vind, det har ført til at snøen flyttes inn i formasjoner og at det gikk en del skred som vi vanligvis ikke forventer på moderat snøskredfare.

Han tror de kanskje har unverdurdert situasjonen litt.

– I etterkant virker det som at vi kanskje har hatt flere og større naturlig utløste skred enn det som er forventet på moderat fare. I etterkant kan det ha vært faregrad tre i dag.

Flere skredstengte veier i Finnmark

Fylkesvei 8028 mellom Saraby og Porsa i Hammerfest er stengt på grunn av snøskred. Ny vurdering om veien kan åpne blir gjort på torsdag klokken 10.00 på torsdag.

E69 mellom Repvåg og Nordkapptunnelen er stengt på grunn av et stort snøskred i Kåfjorden. Det vil bli gjort en ny vurdering om veien kan åpne klokken 16.00.

Fylkesvei 882 mellom Øksfjordbotn og Øksfjord ferjekai i Loppa kommune har vært stengt på grunn av snøskred, men veien var forventet åpnet klokken 14.00.

Fylkesvei 8024 mellom Finnelv og Akkarfjordbotn i Hammerfest kan bli stengt på grunn av fare for snøskred.