Eneste vei ut av bygda ble skylt vekk – beboerne er innesperret

De fleste i Nord-Norge var godt forberedt på den varslede vinden. Båter var fortøyd, trampoliner var sikret.

Men styrtregnet kom som en overraskelse på mange.

På Myrland, nærmere bestemt helt i enden av Myrlandsveien, er det en liten bygd. Brua inn til bygda har stått støtt i omtrent 100 år.

Men i går måtte den gi tapt til uværet.

Einy Fjordbakk, som er fastboende i bygda, la i går formiddag merke til at brua hadde fått en stor sprekk.

– Jeg fryktet noen skulle komme kjørende uten å se sprekken, og rett og slett kjøre i elva. Det var min største skrekk i flere timer.

I ettertid kan Fjordbakk prise seg lykkelig over at det ikke skjedde - for brua, den overlevde ikke dagen.

Brua på Myrlandsveien i Hadsel kommune har vært der i omtrent 100 år. I går klarte den ikke mer.

Ingen vei ut

Da sprekken var oppdaget fikk Fjordbakk det travelt. Hun hadde akkurat spurt en nabo om han kunne tømme en båt som begynte å bli fylt opp med regnvann.

– Jeg løp tilbake for å ringe. Jeg sa han ikke måtte finne på å kjøre over brua. Det var digre kampesteiner som raste nedover. Masse jord, stein og digre busker, forteller Fjordbakk.

– Det raste på begge sidene, ikke bare der brua er. Jeg forstår ikke hvordan dette kunne skje.

Til slutt fikk brua nok. Den raste ned i havet. Eneste vei ut av bygda ble dermed borte.

– De gamle som bor her kommer seg ikke ut. Det er mulig å gå lenger opp for å komme seg ut, men de som bruker bil kommer seg ingen vei.

Fjordbakk forteller at hun ikke bare mistet veien ut av stedet hun har bodd de siste 12 årene.

– Fire stolper ved veien raste også. Min stolpe, som har både postkasse og strøm til huset, raste nedover.

I dag treffer stormen lenger sør

Før gårdagens storm strakk farevarslene seg over hele Norge.

Fra nord til sør – med varsel om vindkast på opp mot 35 meter i sekundet enkelte steder.

Været vil roe seg flere steder i løpet av onsdag, men det betyr ikke at vinden gir seg med det første.

I dag har Meteorologisk institutt sendt ut gult farevarsel for vind for hele Hordaland, Rogaland og Agder.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det er årets første høststorm som ligger ute i Norskehavet, sier statsmeteorolog Martin Granerød til NRK.

Det er sendt ut gult farevarsel for styrtregn på hele Vestlandet sør for stad.

24-timers beredskap

Og mens de venter på vinden og regnet i Sør-Norge, er de ikke gang med oppryddingen i nord.

Heidi Ryste, kommunikasjonsleder i Hadsel kommune, sier til NRK at de raskt fikk kontakt med beboerne i Myrlandsveien.

– Først fikk vi sperret veien, og varslet de husstandene som har mistet innfartsvei med bil. Det ble sendt ut vaktnummer med beredskap hele døgnet. De det gjelder har dermed et kontaktpunkt på utsiden, forklarer hun.

– Vi har hatt kontakt med noen beboere, og vi oppfordrer andre som skulle ha behov om å ta kontakt med oss gjennom vaktnummeret.

Veien, som en gang gikk ut av bygda, har rast ut i havet. Foto: Einy Fjordbakk

Hun understreker at det er mulig å komme seg til husene til fots. Men et eventuelt behov for helsehjelp gjør at de må tenke videre.

– Skulle det være behov for akutt helsehjelp må man vurdere hvordan det skal løses.

Mannskap fra kommunen er på vei ut på befaring - og de vil deretter legge en plan for hvordan de kan få skadene reparert.

– Jeg har bodd her i snart 10 år, og heldigvis har jeg ikke opplevd noe slikt før. Det kan gå mindre ras, og det har vært fare for flom over veibanen, men slikt som dette ser vi heldigvis sjelden.

Brua på Myrlandsveien i Hadsel kommune har vært der i omtrent 100 år. I går klarte den ikke mer.

Slapp trening

Hvor lang tid det vil ta før bygda igjen er tilknyttet omverden med vei vil ta tid å finne ut. Dermed må Fjordbakk og de få andre som bor i Myrlandsveien smøre seg med tålmodighet.

– Det er veldig rart. Vi er jo vant til å være på en plass over lang tid - så det skal gå greit, sier hun og legger til:

– Men det er veldig rart å være uten vei.

Stormen medførte konsekvenser flere steder i Nord-Norge. Et vogntog i Sørstraumen fikk taket revet av. Foto: Tonje Karlsen

Nå må besøkende ta turen opp i lia for å komme inn i bygda, og Fjordbakk må gjøre det samme om hun skal på butikken.

Til tross for det er hun optimist. Og ser det «positive» med det hele.

– Det var en fordel med dette; jeg slapp trening. Jeg går på trening to dager i uken, men det er ikke vits for meg å dra opp på oversiden for å haike til trening. Da får jeg finne på noe annet.