I Vefsn kommune i Nordland har de et luksusproblem.

De har rett og slett for mange barnehageplasser.

Ved idylliske turstier i utkanten av byen ligger Andås barnehage.

Den moderne barnehagen sto klar i 2018, og har 108 barnehageplasser.

Men i 2021 var det bare 31 barn i barnehagen og knappe tre søkere. I fjor hadde den null søkere.

Det er ikke nok barn i kommunen til å fylle opp den nye barnehagen. Og barnehagen er blitt kalt for «en av Norges dyreste barnehager» med en prislapp på 54 millioner kroner, ifølge Barnehage.no.

Jørn Clausen, gruppeleder for Høyre i Vefsn kommunestyre, kaller det en «feilinvestering»

Men nå kan kanskje barnehagen fylles opp. Vefsn har sagt seg villige til å ta imot 100 flyktninger, ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Andås barnehage er en femavdelingsbarnehage lokalisert på Andåsen like utenfor Mosjøen. Foto: SIGN ARKITEKTUR

Barnehageplasser til flyktninger

I disse dager blir kommuner spurt om hvor mange flyktninger de kan huse.

Ikke alle kommuner har nok tjenester å tilby flyktninger. Det kan for eksempel være barnehageplasser, skoleplasser eller helsetjenester.

– Jeg syns det er en luksus at vi har overskudd av barnehageplasser når vi står klare til å ta imot masse flyktninger fra Ukraina. Vi vet at det kommer masse barn, forteller ordfører Berit Hundåla (Sp).

Ordføreren vil ikke spekulere i prislappen, og hvorvidt barnehagen burde blitt bygd eller ei.

– Barnehagen er bygd. Den ligger der den ligger. Og alle som har barn i den barnehagen, er veldig fornøyde.

Beslutningen om å bygge ny barnehage ble gjort av et enstemmig kommunestyre i 2015.

– Barnehagen er bygd. Den ligger der den ligger. Og alle som har barn i den barnehagen er veldig fornøyde, sier Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp). Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Færre barn – større barnehager

Siden 2017 har det ifølge Utdanningsdirektoratet (Udir) blitt 13.000 færre barn som går i barnehage. Dette til tross for at retten til barnehageplass er utvidet, og dekningsgraden for de yngste barna har økt.

Nedgangen har sammenheng med synkende årskull.

De siste fem årene har det blitt 16 800 færre barn i alderen 1–5 år i befolkningen, ifølge SSB.

Det er også en vanlig trend at barnehagene blir færre og større.

Andås barnehage Ekspandér faktaboks 15. april 2015 vedtok kommunestyret i Vefsn å bygge ny barnehage på Andås, med 108 plasser fordelt på seks avdelinger. Investeringsramma var på 35 millioner kroner. Åpnet høsten 2018, med fem avdelinger og plass til 84 barn. Den endelige prislappen ble 54 millioner kroner. Byggingen skulle egentlig koste 42,5 millioner, men budsjettet sprakk. Da barnehagen åpnet var det med 42 barn - noe som utgjorde 54 plasser. Ferske tall viser at det per 15. desember 2021 gikk 31 barn i barnehagen. Til neste år er det tre barn som er søkt til barnehagen - men barnehage.no har ikke opplysninger om hvor mange som slutter. Kilde: Barnehage.no

Barnehagen er en naturbarnehage og ligger rett ved marka. Foto: SIGN ARKITEKTUR

Tilbudet er større enn etterspørselen

– I utgangspunktet ble den bygd for at vi var i mangel på barnehageplasser, og da var det et kollektivt vedtak om å bygge en ny kommunal barnehage, sier Sissel Nilsskog Aufles.

Hun er enhetsleder for barnehagene i Vefsn kommune.

Aufles forteller om en betydelig nedgang i antall søkere til et knippe barnehager.

Særlig lavt er søkertallet til Andås Barnehage.

– Det har vært en nedgang i antall barn. Vi har hatt en nedgang generelt i kommunen.

Selv om Andås barnehage drives med synkende barnetall og redusert kapasitet, forteller enhetslederen at barna ikke lider noen nød.

– Konsekvensene er at foreldrene har et veldig godt barnehagetilbud. De får plass når de søker, og får den barnehageplassen de ønsker. Og det er jo positivt for foreldrene.

Skryter av barnehagen

Maria Smedseng Andreassen er foreldrerepresentant i Andås barnehage, og har selv to barn i barnehagen.

Hun skryter uhemmet av tilbudet barnehagen gir.

– Det er en flott barnehage, som ligger i et naturområde uten trafikkstøy, hvor barn får muligheten til å utforske skog og utmark i trygge omgivelser.

–Selv har jeg hatt flere muligheter til å bytte barnehage, men ønsker ikke det. Vi er kjempefornøyde.