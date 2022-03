Hvert år blir studenter tatt for juks og plagiat ved utdanningsinstitusjoner i Norge.

Men fra 2020 til 2021 gikk fusketallene i været.

Det viser tall NRK har innhentet fra de største universitetene i landet. (Se NRK sin oversikt her.)

Innerst på biblioteket på Nord universitet sitter to barnevernspedagogstudenter og leser til eksamen i mai.

– I går fikk vi vite at man kan bli utestengt på grunn av fusk, og det var helt nytt for oss. Og vi har allerede hatt en eksamen. Så vi burde egentlig fått vite det før, sier Ingvild Okkehaug.

Konsekvensene for de som blir tatt i fusk, kan bli store:

Annullering av eksamen, tap av studierett og utestenging fra alle universiteter i Norge inntil ett år.

IKKE JUKSET: Ingvild Okkehaug (22) og Martine Kyvåg Norland (20) studerer barnevernspedagogikk. De har aldri jukset selv, men har hørt om flere som gjør det. Foto: Elias Sandvold / NRK

Okkehaug mener studentene generelt ikke er godt nok informerte. Medstudent Martine Kyvåg Norland er enig.

– Jeg tror det er flere grunner til at folk blir tatt i juks, blant annet at de ikke er klar over de ulike konsekvensene. Og derfor ikke gidder å sette seg inn i regelverket når det gjelder kilder og riktig kildehenvisning.

Stor økning

Ved NTNU ble det behandlet 68 klager som omhandlet fusk i 2020. Året etter var tallet 129.

Til sammenligning behandlet klagenemnda ved NTNU 39 fuskesaker i kalenderåret 2019.

– Den store økningen skyldes omlegging til hjemmeeksamen på grunn av pandemien.

Det sier Anne Marie Snekvik, jurist og seniorrådgiver ved Universitetet.

Sakene gjelder for det meste manglende kildehenvisning og ulovlig samarbeid ved at studentene kopierer hverandres svar.

Har du jukset? Nei, det tør jeg ikke 😨 Ja, men aldri blitt tatt for det 🤠 Ja, og ble tatt for det 🙈 Usikker 👀 Vis resultat

Også i Nordland har Klagenemnda fått dobbelt så mye å gjøre det siste året.

I 2021 behandlet de 69 klagesaker mot 30 i 2020.

Anne Ringen Pedersen, studiedirektør ved Nord Universitet, mistenker også at det handler om pandemien og overgangen til hjemmeeksamen.

– Det var en ny situasjon for elevene, og det skjedde fort.

– Men hvorfor blir det mer fusk av hjemmeeksamen?

– For da må man kildehenvise mye mer, og så ser vi også en grad av at man samarbeider mer, selv om det er en individuell eksamen så gjenspeiler det seg i sakene at studentene samarbeider mer.

Anne Ringen Pedersen, studiedirektør ved Nord universitet. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Store omveltninger i pandemien

Tuva Todnem Lund, leder i Norsk studentorganisasjon, mener at en av årsakene til at flere er mistenkt for fusk i 2021, er at det har vært stor usikkerhet rundt regelverket.

– Det har vært veldige omveltninger av både vurderingsformer og undervisningsformer på kort tid på grunn av pandemien.

– Både universitetene og høgskolene kunne gjort en bedre jobb med å være klare ovenfor studentene ovenfor hvilke vurderinger som gjelder.

I tillegg peker hun på at mange kom fra videregående med lite eksamenstrening på grunn av koronaen.

Tuva Todnem Lund er leder i Norsk studentorganisasjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / Skjalg Bøhmer Vold

Ny generasjon

Anne Ringen Pedersen er klar på at problemstillingen ikke er unik.

– Dette er ikke bare et problem hos oss ved Nord universitet, men et sektorproblem.

Hun mener informasjonen fra universitetet har vært gjennomgående god.

– Vi opplyser dem så godt som vi bare kan. Vi har opplæring i plagiat og fusk og har webinarer før eksamen, i tillegg til at vi bruker sosiale medier.

Studiedirektøren innrømmer likevel at mer kan gjøres.

Hun tror informasjonen må gjentas oftere.

Spesielt nå som det kommer en ny generasjon inn i universitetene som aldri har hatt eksamen.

– Nå får vi en ny studentmasse som kanskje ikke har hatt eksamen, så de har vi særlig oppmerksomhet på. Også mer direkte inn i studiene enn vi har hatt tidligere.

Mange flere som fusker

Ifølge Register for utestengte studenter (RUST) er det for øyeblikket 378 studenter som har eksamenskarantene ved alle institusjoner.

I tillegg har NRK hentet ut tall fra flere utdanningsinstitusjoner.

De operer med litt ulike tall over hva de registrerer, tallgrunnlaget kan derfor ikke sammenlignes direkte. Men hovedtendensen er at fuskesakene i de lokale klagenemndene har mer enn doblet seg fra 2020 til 2021 på mange av universitetene.

Ved Universitetet i Oslo ble det eksempelvis i 2020 meldt inn 63 saker vedrørende mistanke om fusk. I 2021 ble det meldt inn 166 saker.

Her er en oversikt:

Hva kan være fusk? Ekspandér faktaboks Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet:

Å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen. Dersom det er eksamen med forutgående kontroll av hjelpemidler gjelder tilsvarende dersom ulovlige hjelpemidler avdekkes under kontrollen.

Å presentere andres publiserte eller upubliserte arbeid som sitt eget.

Å presentere eget tidligere arbeid, herunder arbeider benyttet i eksamen eller annen vurdering, uten tilstrekkelig kildehenvisning.

Å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger

Å rettsstridig fabrikkere data i forbindelse med studentarbeider

Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper

Å handle i strid med spesifikke retningslinjer for den enkelte eksamen

Å urettmessig ha skaffet seg adgang til vurdering ved for eksempel å ha fusket ved gjennomføring av skriftlige arbeidskrav, intern prøving eller manipulasjon av oppmøtelister for obligatorisk deltagelse i undervisning. Kilde: Nord Universitet

Fusk ved Universitetet i Bergen Ekspandér faktaboks Fusk ved Universitetet i Bergen (UiB)

I 2021 ble det meldt inn 65 saker vedrørende mistanke om fusk. 19 saker ble henlagt uten reaksjon. Reaksjonsformene var jevnt fordelt.

I 12 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen

I 19 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen og utestengning i 1 semester

I 15 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen og utestengning i 2 semestre I 2020 ble det meldt inn 41 saker vedrørende mistanke om fusk. 6 saker ble henlagt uten reaksjon. Reaksjonsformene var jevnt fordelt.

I 17 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen

I 9 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen og utestengning i 1 semester

I 9 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen og utestengning i 2 semestre

I 6 av sakene ble det reagert med utestengning i 1 semester Kilde: Ole Friele, Kommunikasjonsrådgiver Studieavdelingen, Universitetet i Bergen

Fusk ved Nord Universitet Ekspandér faktaboks Sanksjoner ved fuskesaker 2020 Annullering og 1. semester – 1

Annullering og 2. semester – 16

Kun utestengelse 2 semester – 0

Ingen sanksjoner – 0

Ikke fusk * – 10

Totalt antall fuskesaker – 27 Sanksjoner ved fuskesaker 2021 Annullering og 1. semester -1

Annullering og 2. semester – 37

Kun utestengelse 2 semester – 1

Ingen sanksjoner – 1

Ikke fusk * – 2

Totalt antall fuskesaker – 42 *Kolonnen «ikke fusk» gjelder saker hvor det ikke var grunnlag for sanksjon fordi lovens vilkår for å sanksjonere fusk ikke var oppfylt. Kilde: Andreas Førde – Kommunikasjonssjef ved Nord Universitet

Fusk ved OsloMet – storbyuniversitetet Ekspandér faktaboks OsloMet operer med tall for hvert studieår, ikke år. Vedtak i fuskesaker 19/20 Kun annullering – 16

Ikke fusk – 9

Utestengt ett semester – 10

To semester – 42

Utsatt/sendt tilbake-11

Totalt: 88 saker i studieåret 19/20 Vedtak i fuskesaker 20/21 Kun annullering – 23

Ikke fusk – 9

Utestengt ett semester – 10

To semester – 46

Utsatt/sendt tilbake -19

Totalt: 114 saker i studieåret 20/21 Saker som er utsatt/sendt tilbake er saker som har vært oppe til behandling flere ganger. Enten fordi klagenemnda har bedt om en nærmere redegjørelse av sak fra fakultet, eller student har bedt om utsettelse etter at saken har vært oversendt nemndas medlemmer.

I 20/21 ble 16 saker oversendt felles klagenemnd, der fikk studenten medhold i én sak og OsloMets vedtak ble opprettholdt i 15 av sakene.

I 19/20 ble også 16 saker oversendt felles klagenemnd. Studenten fikk nedsatt utestengelsen i en sak, en student fikk medhold, og i 14 saker ble OsloMets vedtak opprettholdt. – Hvorfor det er en økning blir spekulasjoner, men mye kan antagelig tilskrives flere hjemmeeksamener, i tillegg til at vi har bedre verktøy for å avdekke plagiat og større database besvarelser kontrolleres mot. Kilde: Heidi Ertzeid, Seniorrådgiver i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ved OsloMet- storbyuniversitetet

Fusk ved NTNU Ekspandér faktaboks Antall fuskesaker behandlet i klagenemnda ved NTNU i kalenderårene: 2020 - 68

2020 - I 2021 var tallet 129 Til sammenligning behandlet klagenemnda 39 fuskesaker i kalenderåret 2019. – De aller fleste fikk eksamen annullert og ble utestengt i ett semester. Normalt ville reaksjonen ha vært utestenging i to semester, men på grunn av lang saksbehandlingstid ble utestenging ett semester for de aller fleste. Svært få endte med kun annullering av eksamen. 18 av de 197 i 20/21 fikk ingen reaksjon. – På grunn av stor saksmengde har vi dessverre lang saksbehandlingstid. Av de sakene klagenemnda har behandlet i 2020 og 2021 er de aller fleste fra eksamensperiodene våren 2020 og høsten 2020. Noen få er fra våren 2021. Kilde: Anne Marie Snekvik, Seniorrådgiver – jurist, ved NTNU.

Fusk ved Universitetet i Oslo (UiO) Ekspandér faktaboks 2020 ble det meldt inn 63 saker vedrørende mistanke om fusk. Det ble reagert på forholdet i alle saker. I 9 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen

I 32 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen og utestengning i 1 semester

I 22 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen og utestengning i 2 semestre I 2021 ble det meldt inn 166 saker vedrørende mistanke om fusk. Det ble reagert på forholdet i 156 saker. I 30 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen

I 82 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen og utestengning i 1 semester

I 43 av sakene ble det reagert med annullering av eksamen og utestengning i 2 semestre

I 1 av sakene ble det reagert med utestengning i 1 semester

Fusk ved UiT Norges arktiske universitet Ekspandér faktaboks Universitetets klagenemnd har foreløpig behandlet 39 saker om fusk på eksamener avlagt i 2021. Nemnda har fortsatt 20 fuskesaker som skal behandles. Her er foreløpig statistikk: Sanksjoner ved fuskesaker - 2020 Annullering og 1 semester - 28

Annullering og 2 semester - 25

Ingen sanksjon - 34

Totalt antall fuskesaker - 92 Sanksjoner ved fuskesaker - 2021 Annullering og 1 semester - 25

Annullering og 2 semester - 6

Ingen sanksjon - 8

Totalt antall fuskesaker - 39 – Angående klager, så har vi ikke fullstendig statistikk på dette ennå. Dette fordi klager på fuskesaker fra 2021 fortsatt kommer inn / ikke er behandlet av Felles klagenemnd ennå. – Det jeg kan si er at da vi skrev statistikk for 2020 var 12 klager behandlet av felles klagenemnd (FK). Samtlige saker er blitt stadfestet, også de som er behandlet fra 2021, men FK har satt ned utestengelsesperioden i en del saker på grunn av lang total saksbehandlingstid. – Vi så en økning i antall fuskesaker i 2020, sannsynligvis på grunn av omleggingen fra skole- til hjemmeeksamener på grunn av korona. Særlig så vi en økning i antall samarbeidssaker. – Vi har ikke analysert sakene fra 2021 ennå, men en teori er at utdanningene i 2021 i større grad har opplyst om grensene for samarbeid ved individuelle hjemmeeksamener. Kilde: Hilde Berntsen - juridisk seniorrådgiver ved UiT