Det er 13 år siden Ida Elise Solhaugen (31) var økonomisjef i russestyret ved Polarsirkelen videregående skole.

Jobben gikk ut på å sørge for at russen hadde nok penger å feste for.

Da russetiden var over, satt de igjen med et lite overskudd. Det skulle gå til en gjenforeningsfest i fremtiden.

Men pengene ble glemt. Helt til nå nylig.

Den siste uken har det vært en storstilt dugnad i Mo i Rana, byen med litt over 20.000 innbyggere.

– Jeg vil heller arrangere en fest for å feire at vi har fått flyplassen til byen, sier Solhaugen.

Privat dugnad for å få flyplass til byen

Prislappen på den nye Avinor-flyplassen i Rana er satt til 3,3 milliarder kroner.

Men før byggekontrakten kan signeres, må finansieringen være på plass.

Flyplassen er et spleiselag.

Staten tar sin del av regningen. Kommunen bidrar med 450 millioner. Dermed gjenstår det 150 millioner som lokale krefter må bidra med, ifølge vedtaket til Stortinget.

Nå har flere privatpersoner og små bedrifter kastet seg inn i dugnaden for å få flyene på vingene.

NRK forklarer Historien bak ny flyplass i Rana Bla videre Diskusjonen om en felles storflyplass for Helgeland strekker seg helt tilbake til 1990-tallet. I dag er det flyplass ved de tre byene Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Først var det snakk om en felles storflyplass i Drevjadalen i Vefsn, som geografisk ligger mer eller mindre midt imellom de tre tettstedene. Men Avinor skrinla prosjektet da den værmessige tilgjengeligheten og topografien ikke egnet seg for en storflyplass i området. Dermed ble prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling ved Hauan, åtte kilometer nordøst fra Mo i Rana, stående igjen blant alternativene. I mars 2021 ble det klart at prosjektet er prioritert i første del av Nasjonal Transportplan. Totalt vil flyplassen koste minst 2,8 milliarder. Regjeringen går inn med 2,2 milliarder, mens Rana kommune (450 millioner) og privat næringsliv (150 millioner) skal bidra med 600 millioner kroner. Les vår dekning av saken her Forrige kort Neste kort

Spleisen med tittelen «Gi ditt bidrag til ny flyplass på Helgeland», har fått inn over 2 millioner kroner.

– Det virker som det er mange som leter dypt i lommene for å bidra. Flyplassen har vært en snakkis i 15 år. Nå er vi ganske utålmodig og har store forhåpninger for å få byggestart i 2022, sier Solhaug.

Da Solhaug oppdaget at hun fortsatt hadde 6000 kr på den gamle russekontoen, opprettet hun en Facebook-gruppe for å høre om det gamle russekullet var interessert i å bruke pengene på flyplass-spleisen.

Det var de. Og tanken var å presse beløpet opp til 10.000.

Alle som bidrar med mer enn 10.000 kroner får nemlig navnene sine inngravert et sted i det nye flyplassbygget.

Nå har summen imidlertid vokst til 16.000, og gruppen har fått over 70 medlemmer.

– Det er jo gøy hvis det er flere som var russ samtidig som oss, som har lyst til å se om de kan slå oss.

Ønsker enda flere bidrag

Bak Spleisen står Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU), selskapet som i mange år har jobbet for å realisere flyplassdrømmen i Rana.

Styreleder Ole Kolstad, er klar på at flyplassplanene skal realiseres.

– Det kommer til å bli byggestart i år. Vi har en avtale med Avinor om at vi skal overføre 150 millioner til dem i løpet av våren, og det kommer vi til å gjøre.

– Det er veldig mange privatpersoner som har gitt av egen lommebok, så det er vi veldig stolte over.

Byen står samlet bak prosjektet, mener styrelederen.

Men spleisen som har samlet inn 2 millioner, er langt fra nok.

– Vi skal ha 150 millioner, så den spleisen løser jo ikke det alene.

Næringslivet har også bidratt med mye, men Kolstad vil ikke gå ut med hvor mye som gjenstår.

– Vi er ganske nært målet. Det er et veldig tydelig samhold i næringslivet. Men det er ikke tvil om at det er krevende å samle inn så mye penger.

– Har dere tenkt noe på hvordan navne-inngraveringen skal se ut, og hvor det skal stå?

– Vi har ikke bestemt oss for det ennå, men vi skal sørge for å få markert det på en fin måte, de fortjener å få navnet sitt gravert på en fin måte sånn at det blir stående for evig og alltid.

Ikke alle ønsker seg ny flyplass

Den nye flyplassen i Mo i Rana har vært et svært omstridt prosjekt. På Helgeland er det mange som ikke ønsker den nye flyplassen, blant annet av frykt for at de andre flyplassene i regionen da kan bli nedlagt.

– Hva tenker du rundt konfliktene som har vært rundt denne flyplassen?

– Lokalt er det veldig stor optimisme rundt det, og jeg tror nok det er større optimisme i resten av Helgeland enn det som faktisk uttrykkes av en del enkeltpersoner som tar opp en del støy. Så jeg tror det er mange som gleder seg til å få en ny infrastruktur, sier Kolstad.