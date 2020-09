ANMELDER OPPDRAGSGIVER: Jens Kratholm anslår at manglende øyelegedekning, rot med pasientreiser og pasienthenvisning til optiker har ført til en merutgift for øyelegepasienter i Hålogaland på om lag 100 millioner kroner i de ti årene Helse nord har hatt ansvar for spesialisthelsetjenesten.

Foto: Martin Mortensen