Omstridt øyelege mister lisensen: – Uegnet til å utøve legeyrket

– Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet» og at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen». Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege og spesialist i øyesykdommer, skriver tilsynet.

I snart ett år har Helsetilsynet jobbet med tilsynssaken mot den omstridte øyelegen Jens Kratholm i Narvik.

Det Helsetilsynet skulle vurdere er om øyelegen driver forsvarlig behandling.

Helsetilsynet mente legen opererte grå stær med omfattende hygienesvikt og derfor utgjør er «en fare for sikkerheten i helsetjenesten», og tok fra han autorisasjonen i seks måneder.

Da tilsynssaken ikke var ferdigbehandlet på seks måneder, ble suspensjonen av Kratholm forlenget med 6 måneder fra og med 25. desember 2019.

Nå har han altså mistet autorisasjonen på grunn av «uforsvarlig virksomhet».

Øyelege siktet av politiet Ekspandér faktaboks Øyelege Jens Kratholm i Narvik er siktet for bedrageri mot det politiet mener kan dreie seg om mer enn 1000 eldre pasienter over flere år.

Allerede i oktober 2017 mottok politiet en anmeldelse fra Helse Nord. Helseforetaket hadde en mistanke om at øyelegen hadde krevd en egenandel fra pasientene som han ikke hadde lov til – og som er i strid med takstforskriften.

28. januar 2019 ble det slått alarm da fire mannlige pasienter fikk påvist en alvorlig betennelse i øynene etter at de har blitt operert for grå stær hos øyespesialist Jens Kratholm som eier og driver Øyeklinikken i Narvik AS.

I slutten av februar ble det avdekket to nye tilfeller der pasienter som er operert ved Øyeklinikken i Narvik utviklet en alvorlig betennelse. SAmtlige pasienter ble operert i tidsrommet 13.01 til 25.01. 2019.

Prøvene viste at de var smittet av en svært sjelden bakterie som heter Burkholderia cepacia. Samtlige hadde utviklet bakteriell endoftalmitt. I verste fall kan pasientene få varige synsskader eller miste synet.

Øyelege Jens Kratholm hadde da avtale med det regionale helseforetaket Helse Nord om å utføre 500 grå stær-operasjoner i året. Avtalen som ble inngått i 2011 spesifiserer at operasjonene skal fordeles jevnt ut over kalenderåret.

I januar i år opererte øyelegen 290 pasienter på 25 dager. Antallet sto i skarp kontrast til avtalen Kratholm inngikk med Helse Nord.

Fylkeslegen i Nordland åpnet tilsynssak for å finne ut hvordan seks pasienter kunne bli syke.

Øyelege Jens Kratholm har tidligere fått to advarsler fra Helsetilsynet i 2006 og 2013 etter at pasienter har klaget på pasientbehandlingen.

For å hindre at nye pasienter ble smittet besluttet øyelege Jens Kratholm 18. mars å stenge klinikken helt.

i juli 2019 mente Helsetilsynet at legen er «en fare for sikkerheten i helsetjenesten», og fratok han autorisasjonen i seks måneder.

Tilsyn avdekket 20 avvik

Det var i januar i fjor at flere pasienter fikk en alvorlig infeksjon i øyets hulrom etter en grå stæroperasjon hos øyespesialisten, som eier og driver Øyeklinikken i Narvik.

Infeksjonen kan føre til synstap og i noen tilfeller at øyet må fjernes.

Tilsynssaken startet med en klage fra en pasient som måtte reopereres to ganger. Fylkeslegen i Nordland åpnet tilsyn mot legen, som ble oversendt til Helsetilsynet for avgjørelse 12. april 2019.

Det Helsetilsynet har lagt stor vekt på er de hygieniske forholdene ved øyeklinikken.

Et tilsyn som ble gjennomført av kompetansesenteret i smittevern ved Universitetssykehuset i Nord-Norge konkluderte med betydelige mangler og avvik ved smittevernrutinene på klinikken. Til sammen ble det funnet 20 avvik ved tilsynet.

Blant annet hadde engangsutstyr vært brukt flere ganger, og det ble også avdekket mangler rundt steriliseringsprosessene.

Rapporten konkluderer med at lokalene i øyelegepraksisen ikke var egnet til å drive med grå stær-operasjoner og at hjelpepersonellet hadde ikke nødvendig kompetanse til å bistå ved denne type inngrep.

Disse forholdene var den sannsynlige årsak til utbruddet av øyeinfeksjoner hos seks pasienter. Øyelegen stanset virksomheten midlertidig.

GRÅ STÆR-OPERASJON: Seks pasienter ble syke etter en grå stær-operasjon ved Øyeklinikken i Narvik. I fjor mistet legen autorisasjonen midlertidig. Her fra en grå stær-operasjon ved Augeavdelingen på Haukeland Sykehus i Bergen. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Sju tidligere saker

Dette er den åttende tilsynssaken mot øyelegen. I flere av de tidligere sakene ble det fastslått lovbrudd.

Blant annet har Helsetilsynet konstatert brudd på kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven, brudd på dokumentasjonsplikten og informasjonsplikten til pasienter.

Legen har også mottatt advarsler fra tilsynsmyndighetene.

Siktet for grovt bedrageri

Øyelegen er også siktet for grovt bedrageri mot det politiet mener kan dreie seg om mer enn 1000 eldre pasienter over flere år.

– Vi holder på med å avhøre pasienter. Etter det ønsker vi å foreta et nytt avhør av Kratholm. Noe mer presis er det pt vanskelig å være, men det er i dagens koronasituasjon vanskelig å se for seg at saken kan ferdigstilles på denne siden av sommeren, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug.