Helse Nord anmeldte legen i 2017 – bestilte fortsatt operasjoner til 2019

Øyelege Jens Kratholm ble i dag siktet for grovt bedrageri, etter at han ifølge politiet i flere år har krevd ureglementære egenandeler fra pasientene sine.

Helse Nord, som er oppdragsgiver for legen, anmeldte han til politiet i 2017. Likevel fortsatte helseforetaket å kjøpe tjenester fra ham, fram til i år.

Det faller ikke i god jord hos blindeforbundets leder, Unn Ljøner Hagen.

– Jeg tenker at man burde hatt et sterkt tilsyn veldig tidlig. Det man må ha i fokus er pasientenes sikkerhet. Videre sier hun:

– Man har jo visst at han har hatt mange pasienter på kort tid, noe som gjør at det er verdt å spørre seg hvordan disse operasjonene har blitt utført.

Ikke grunnlag for oppsigelse

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, sier at de ser svært alvorlig på situasjonen. Han mener derimot ikke at Helse Nord hadde grunnlag for å si opp avtalen for to år siden.

– Vi agerte på en bekymringsmelding utenfra som vi ba politiet undersøke. Vi hadde ikke noe grunnlag til å si opp avtalen, og lot heller politiet få arbeidsro i saken.

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

For grunnen til at de nå sier opp avtalen, er hovedsakelig at Kratholm er siktet for grovt bedrageri mot helseforetaket.

Dette er i tillegg til situasjonen hvor til sammen seks pasienter fikk bakterieinfeksjon i øynene etter operasjoner for grå stær ved klinikken i Narvik.

Etter hendelsen i januar, ble helsetilsynet kontaktet, og rapporten viser til betydelige mangler.

– Under inspeksjonen ble det avdekket en hel rekke betydelige mangler i smittevernrutinene ved klinikken. Først og fremst for steriliseringsrutiner for instrumenter. Det kan være grunnen til at disse pasientene har blitt påført bakterieinfeksjoner, sier fagdirektør Tollåli.

Den foreløpige og kortfattede meldingen fra Jens Kratholm er denne:

– Jeg bestrider påstanden om smitterisiko ved Øyeklinikken i Narvik, sier han til avisa Fremover.

– Ikke nok øyeleger

Når Kratholms klinikk nå stenges ned, vil presset bli enda sterkere på andre øyeleger i landet. Ifølge Blindeforbundet er de bekymret over utviklingen.

– For oss er det aller viktigste at pasientene får tilgang til kompetanse og ekspertise. Det er for få øyeleger og for mange pasienter, og vi ser at det er større og større behov for øyeleger som kan behandle disse pasientene både raskt og effektivt.

Selv om hun mener det er for få øyeleger i Norge, bruker hun muligheten til å hylle kompetansenivået for dem som er.

Unn Ljøner Hagen, leder i Blindeforbundet. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Det er veldig sjelden at vi får slike klagesaker på en øyelege. Øyeleger i Norge nyter stor tillit og har høy kompetanse, og det er trist når en øyelege bryter den tilliten så grundig som i dette tilfellet.

Hun sier at det aktuelle tilfellet med bakterieinfeksjonen i Narvik gjorde sterkt inntrykk.

– Jeg blir nesten litt målløs. Dette er en sterk sak i utgangspunktet som går på skader på pasienter, og det er de som må være i fokus.

Geir Tollåli mener derimot at antallet øyeleger i Norge er tilstrekkelig.

– Vi mener at vi har kapasitet nok. Så vidt jeg vet er det ikke noen fristbrudd på grå stær-operasjoner. Nå har vi selvfølgelig utfordringer når en lege tas ut av drift, men vi skal klare å få levert spesialisttjenester til de som har behov for det.