Hvert år kommer det tusenvis av utenlandske arbeidere til Norge.

Og de siste ukene har koronasmitten herjet blant folk som kommer fra utlandet.

Det har derfor ligget nervøsitet i lufta for flere kommuner avhengige av utenlandsk arbeidskraft.

Værøy kommune i Lofoten er en av disse.

Nå håper ordføreren at de unngår smitteutbrudd, hvis ikke kan det gå hardt utover årets lutefisksesong:

– Vi kan miste nesten 80 prosent arbeidskraft, sier Susan Berg Kristiansen.

TØRRFISK: Over hele Lofoten henger fisken til tørk. I september starter tilberedingen for å gjøre lutefisken klar til julebordsesongen. Bak spakene står tusenvis av utenlandske arbeidere. Foto: Dina Storvik / NRK

Oppfordrer til karantene, selv etter negativ test

For å hindre dette har ordføreren gått ut med klare beskjeder til næringslivet.

Alle bedrifter som tar imot utenlandske arbeidere må informere sine ansatte om testing og smittevernregler.

De går også utover rådet til FHI, om at alle helsearbeidere må testes etter hjemkomst fra utlandet.

Kommunelegen i Værøy, Katrine Andresen, ønsker å teste alle som kommer fra utlandet uansett yrke, og uansett hvilket land de kommer fra.

UANSETT YRKE OG LAND: Kommunelegen i Værøy, Katrine Andresen, oppfordrer alle til å teste seg, samt holde karantene i ti dager, dersom de kommer fra utlandet. Foto: Privat

I tillegg oppfordrer hun til ti dagers karantene, uansett hvor gjestene kommer fra.

– Selv om de tar en test og den er negativ, så vil vi at de skal fortsette karantenen.

Testen har en viss usikkerhet, og vi ønsker ikke at folk skal slurve med smittevernet, selv om testen er negativ, sier Andresen.

Får man nye symptomer etter negativ test, oppfordrer hun også til å teste seg en gang til.

Hun påpeker derimot at de kun kommer med oppfordringer. Kommunelegen mener det er best å unngå tvang og lover, så lenge det er mulig å unngå.

Varsler smitteverntilsyn for bedriftene

Værøy har ikke hatt noen smittetilfeller.

Det har derimot nabokommunen Vestvågøy.

Fungerende kommunelege, Martin Solvang Johnsen, forteller at deres strategi kan bli å innføre tilsynsbesøk ved aktuelle bedrifter.

– Vi vil etterspørre rutiner fra de ulike arbeidsplassene for å kunne bistå i arbeidet med smittevern.

Han presiserer likevel at dette gjøres som forebyggende arbeid, og ikke fordi de erfarer at næringslivet har sviktet.

– Et like stort problem at nordmenn vil til Sverige og handle

Forbundsleder i Nærings- og nytelsesarbeiderforbund (NNN), Anne Berit Aker Hansen, forventer at Norge klarer å følge retningslinjene for at samfunnet skal kunne gå rundt.

– Hele Norge er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

FLERE KILDER TIL SMITTE: Forbundsleder i Nærings- og nytelsesarbeiderforbund (NNN), Anne Berit Aker Hansen, mener at utenlandske arbeidere ikke nødvendigvis er den største risikoen for smitte. Foto: Ilja C. Hendel

Basert på det NRK erfarer er reiseliv, landbruk og fiskerinæringen er noen av de mest utsatte bransjene.

Hansen er derimot ikke redd for at det er utenlandsk arbeidskraft som vil være hovedkilden til smitte.

– Det er nok et like stort problem at nordmenn vil til Sverige og handle, påstår Hansen.

HARRYHANDEL: Nordmenn har hamret på døren til nabolandet i mange måneder. Nå har flere og flere distrikter i Sverige blitt grønne soner. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Så lenge smittevernreglene og karantenereglene overholdes hos arbeidstakere og arbeidsgivere, tror forbundslederen vi kan holde oss trygge. I tillegg påpeker hun en viktig ting:

– Det er ikke alle utenlandske arbeidere som kommer og går. Det er mange som bor her fast, selv om de er utlendinger, sier Hansen.

Muligheter for søringkarantene

Værøys ordfører er spent på utviklingen.

Selv om de må være ekstra nøye med smittevern ser de ingen problemer med å ta inn utenlandske arbeidere, slik tilstandene er i dag.

AVHENGIG AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT: Ordfører på Værøy i Lofoten, Susan Berg Kristiansen, mener de potensielt kan miste mye arbeidskraft dersom korona skulle forhindre dem fra sine vante utenlandske arbeidere. Foto: Privat

– Oslo er jo mere kritisk enn flere av de andre landene folk kommer fra, sier Kristiansen.

Hun mener de bare må følge med på utviklingen.

Dersom det viser seg å være nødvendig er det nok mere sannsynlig at kommunen innfører en ny søringkarantene, enn restriksjoner for utlendingene – for dem er de så avhengige av.