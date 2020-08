Utenlandske studenter blir sendt rett i karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ved Universitetet i Bergen (UiB) er det ventet 488 utenlandsstudenter til semesterstart, hele 408 av dem kommer som utvekslingsstudenter.

Det er unormalt høyt i annerledesåret 2020, viser en ringerunde NRK har gjort.

116 av studentene kommer fra såkalte «røde land», noe som betyr at tidagers karantene venter dem i Bergen.

– Alle vil få tilbud om å gjennomføre en koronatest, når de kommer hit. På den måten tilrettelegger vi for å korte ned karantenetiden, hvis det skulle vise seg at testen er negativ, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

Oddrun Samdal ved UiB forteller at universitetet har tatt flere forholdsregler knyttet til utvekslingsstudentene i år, og at de blant annet vil tilby seg og handle for dem. Foto: Johanna Magdalena Husebye / NRK

Tilbyr seg å handle matvarer

I tillegg vil skolen bistå med handling for dem som må sitte i karantene. Og de har sammen med studentsamskipnaden bestemt seg for kun å tilby enmannshybler, som et smitteforebyggende tiltak.

– Vi vil legge mest mulig til rette, og ikke gjøre situasjonen utfordrende for dem som kommer og må i karantene, sier hun.

Universitetet i Stavanger (UiS) skal ta imot 260 utenlandsstudenter. Mellom 70 og 80 av dem kommer allerede i august, mens resten kommer utover høsten.

Prorektor ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, forteller at de arbeider for å legge mest mulig til rette for utenlandsstudentene som begynner ved studiestedet. Foto: UIA

Det avhenger av studieløpet til hvert enkelt studie, opplyser prorektor Astrid Birgitte Eggen.

– De fleste av dem som kommer må nok i karantene. Flere og flere land blir «røde» nå. Mange av dem kommer fra land der smittesituasjonen er mye høyere enn her. Derfor må vi være veldig på vakt og følge situasjonen fra dag til dag, sier hun.

– Har lagt retningslinjer

I samarbeid med Stavanger kommune har de satt opp retningslinjer som studentene må følge. Og alle studentene har fått beskjed om de norske karantenereglene og hvordan de må forholde seg til dem.

På inngangsdørene til Universitetet i Stavanger henger det lapper med smittevernreglene ved studiestedet. Foto: Thomas Ystrøm / NRk

– De vil også få hybler i samarbeid med studentsamskipnaden, og må gjennomføre undervisning digitalt i karantenetiden.

Ved Universitetet i Agder (UiA) tar de imot tre studenter på innveksling fra utenlandske universitet. I tillegg til mellom 10 og 20 gradsstudenter.

– Ellers tar vi ikke imot utvekslingsstudenter i år. For dem som kommer hit, så gjelder samme karanteneregler som for alle andre. Vi bidrar med å sørge for at de får den informasjonen de trenger, sier kommunikasjonsdirektør Øivind Moen Eskedal.

Ved Universitetet i Agder (UiA) vil de ikke ta imot utvekslingsstudenter på samme måte som de har gjort tidligere år. Det er kun et knippe studenter fra utlandet som får begynne på skolen i høst. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Avlyser ordinær utveksling

Ved flere av de andre store studiestedene i landet, har de derimot ikke valgt å ta imot utvekslingsstudenter i år.

– Vi har ingen som kommer hit i år, men vi har gjort opptak til de internasjonale programmene. Det blir med en digital oppstart, så kommer de etter planen til Norge våren 2021, opplyser Heidi Adolfsen, avdelingsdirektør ved Norges arktiske universitet (UiT).

Hun utdyper at de har gjort et par unntak, der det er obligatorisk undervisning.

– Denne vurderingen gjorde vi i vår grunnet koronasituasjonen. Det ble for usikkert å ta imot utenlandske studenter i år.

– Satt på vent

På OsloMet har de også valgt og droppe utvekslingsstudenter.

– Utveksling er satt på vent. Vi sender ingen ut. Og det kommer kun fem personer på mastergradsprogram til oss, sier kommunikasjonsdirektør Sverre Molandsveen.

På OsloMet har de satt utveksling både inn og ut av landet på vent som følger av koronasituasjonen. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Fire av de fem kommer fra «grønne land» i Europa.

Også ved Universitetet i Oslo (UiO) har de avlyst ordinær utveksling i høstsemesteret, skriver de på nettsiden deres.

– Vi tar imot veldig få studenter, forteller kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné.