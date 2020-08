Advarer folk mot å dra til Oslo

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Smitten i samfunnet øker og vi har erfart at det er veldig komplisert å drive smittesporing på tvers av kommuner, spesielt når mange har vært sammen, sier Kjetil Egge, som er kommuneoverlege i Hamar.

ADVARER: Kommuneoverlege i Hamar, Kjetil Egge, advarer mot å reise til Oslo pga. høye smittetall. Foto: Frode Meskau

Han mener nordmenn ikke skal reise til verken Oslo eller andre steder med mye og økende smitte hvis det ikke er absolutt nødvendig. Hvis man likevel drar til andre kommuner bør man holde seg til en liten og begrenset gruppe av mennesker. Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte Egges utspill.

Ordføreren i Farsund går enda lenger. Han vil sette folk som kommer fra Oslo i karantene.

– Ja, jeg vil at folk som har vært i Oslo skal tenke seg om og gå i karantene om nødvendig. For de trenger ikke å reise inn dit for å ta med seg en potensiell smitte tilbake til Sørlandet og Farsund, sier Arnt Abrahamsen (Ap).

FRA OSLO: Dordi Sæbø Jørgensen og ektemannen Jan Einar Jørgensen i gjestehavna i Farsund. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Sunn fornuft

NRK møter Dordi Sæbø Jørgensen og ektemannen Jan Einar Jørgensen i gjestehavna i Farsund. Oslo-beboerne har tatt sjøveien til Sørlandet. De forstår ordførerens utspill.

– Dette har med sunn fornuft å gjøre. Vi har ikke kontroll på smitten, og det må vi ha. Vi hadde kontroll, men har mistet den, sier Jørgensen.

Situasjonen i Oslo og i Indre Østfold er verre enn flere steder i for eksempel Sverige nå. FHI setter grensa ved 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og akkurat nå er tallet i Oslo 22,49, ifølge VG.

Litt bekymret

På jernbanestasjonen i Hamar var mange i ferd med å gå på toget til Oslo tirsdag formiddag. Malin Mattson skal besøke familie, men innrømmer at hun er litt skeptisk nå.

BEKYMRET: Malin Mattsson skal besøke familie i Oslo, men forstår advarselen og er litt bekymret. Foto: Helene Steinfeld Monsen

– Ja, det har jo blusset opp med smitte. Og det er store folkemengder overalt. Men jeg får bare passe litt ekstra på. Jeg prøver å ikke være redd og la panikken styre hverdagen min, men jeg har det i bakhodet, sier Mattson.

Hun synes ikke at kommuneoverlegen overdriver, og forteller at hun selv har reist veldig lite i sommer, nettopp på grunn av pandemien.

Christian Flensborg og Javier Lopez skal besøke en kamerat i Molde. Også de har forståelse for advarselen.

PÅ TUR: Javier Lopez og Christian Flensborg skal bare via Oslo på vei til Molde, men tar sine forholdsregler. Foto: Helene Seinfeld Monsen

– Det er jo for vårt beste. Korona sprer seg ganske fort da.

De tar sine forholdsregler med blant annet å sprite seg, og regner med at både regler og renhold gjør det trygt å ta toget.

Bør ikke flytte på oss

Kommuneoverlegen i Hamar tror reisevirksomheten i sommer er en av årsaken til at smitten øker igjen nå.

– Beklageligvis økte smitten i Europa samtidig som vi ikke i like stor grad frarådet reiser. Det er mange hensyn å ta, men i etterpåklokskapens lys var det uheldig, sier Kjetil Egge.

Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget, er enig.

ADVARER: Fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget, mener alle må vurdere nøye om det er nødvendig å dra noe som helst sted nå. Foto: Scanpix/NTB

Han mener folk må vurdere nøye om det er nødvendig å bevege seg noe særlig i det hele tatt. Og han ber folk la være å oppsøke forsamlinger og plasser hvor det er tett kontakt.

– Vi står fortsatt i en verdensomspennende pandemi som har risiko i seg til å ta veldig mange menneskeliv, sier Storberget.

Nå setter han alt inn på å skjerpe beredskapen og forebygge mer smitte.

– Vi må først og fremst skape bevissthet og bidra til at folks oppmerksomhet øker. Dette er ikke over.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, forstår oppfordringen om å la være å reise til hovedstaden.

– Nå har vi for mange smittede. Da må vi ha forståelse for at dette skjer. Det er viktig at vi klarer å håndtere smittesituasjonen. Vi er hovedstad og har store forpliktelser med å iverksette tiltak - og det gjør vi nå.

