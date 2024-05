Brann i Skjærbrygga i Stamsund

Det er full overtenning i Skjærbrygga i Stamsund, melder politiet i Nordland.

Politiet har vært i kontakt med eier av bygget, og det skal ikke være personer på stedet.

De følger også med på røykretningen med tanke på evakuering av nærliggende bygg.

Nødetatene er fremme på stedet og brannvesenet har startet slukking. Redningsskøyta Hans Herman Horn bistår også med slukking fra sjøsiden, opplyses det.

Alt tilgjengelig mannskap fra Stamsund pluss mannskap fra Leknes er på stedet.

– Røykdykkerinnsats er iverksatt. De har slått ned en del flammer i første etasje i bygget, men det er fortsatt kraftig røykutvikling, forteller overbrannmester Terje Øverdal.

Redningsselskapet bistår, sammen med mannskap fra både Stamsund og Leknes. Foto: Åshild Botolfsen

Ordfører i Vestvågøy Jonny Finstad, sier brannyheten var trist å få.

– Det er et ikonisk bygg i Stamsund som blir borte og det er en del av kulturhistorien på stedet. Det er veldig tragisk det som nå har skjedd.

Han sier bygget er en del an identiteten til tettstedet i Lofoten.

– Det er et signalbygg for Stamsund. Det har vært både fiskemottak og restaurant. Det har vært en tradisjonell møteplass og det ligger på en fantastisk plass. Det er veldig trist at slike bygg blir borte, sier ordføreren.