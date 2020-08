Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kjørte fra Nesna i går kveld, og passerte grensa ved midnatt.

Håvard Solvoll er en av mange nordlendinger som har hytte på svensk side.

På grunn av karanteneregler, har det lenge bare blitt dagsturer for å utføre nødvendig vedlikehold. Fra i dag kan han reise karantenefritt.

I dag kan du reise karantenefritt til Västerbotten. Reidun og Tommy var blant flere som utnyttet muligheten til en Sverige-tur. Foto: Frank Nygård / NRK

NRK møter Solvoll og andre nordlendinger i Hemavan, som er en populær destinasjon i Storuman kommune i Västerbottens län.

Mange har hytte her, og om vinteren er Hemavan et yndet sted for ski og slalåm.

– Dette har vi ventet på lenge. Det var godt å komme på hytta, forteller Solvoll, som er fra Nesna.

Reidun og Tommy er to andre NRK møter. De startet fra Brønnøysund i dag tidlig, og er på grensehandel.

– Vi er her litt for turen, siden det har vært nedstengt. Men også på grunn av prisene. Selv om du tar forenklet tollklarering, sparer du på det, forteller Tommy.

Håvard Solvoll har hytte på svensk side. Han forteller at han har observert færre nordmenn på handling i Hemavan, enn han hadde forventet. Her sammen med Gry Solvoll. Foto: Frank Nygård / NRK

– Regjeringen frarådet i går reiser til både røde og grønne områder som ikke er nødvendige. Hva tenker du om det?

– Hytta har stått tom i et halvt år, så det er vedlikehold som vi må gjøre. Når man først er der inne, så handler man jo også, sier Håvard Solvoll. Han påpeker at de er opptatte av god håndhygiene, og beskriver smittetiltakene på svensk side som gode.

Følger råd for godt smittevern

Bakgrunnen er at det har skjedd endringer i reiserådene fra helsemyndighetene.

I smittekartet til FHI kan nordmenn nå besøke regionene Uppsala, Södermanland, Dalarna og Västerbotten i Sverige uten å må belage seg på 10 dager karantene.

Samtidig blir Kronoberg og Skåne merket «rødt», og på ny omfattet av karantenereglene. Det samme gjelder landene Frankrike, Tsjekkia, Sveis og Monaco.

Ingen land endres fra «rødt til grønt», opplyser FHI.

For dem som lever av grensehandel, har det vært noen spesielle måneder.

Butikksjef Maria Olovsdotter ved Systembolaget i Hemavan sier de har forberedt seg på mange besøk i dag. De følger alle råd for smittevern, poengterer hun.

– Vi har sett fram til i dag, for vi lengter etter våre kunder, sier butikksjefen.

Butikksjef Maria Olovsdotter ved Systembolaget i Hemavan gjør seg klar til å ta imot norske kunder. Foto: Frank Nygård / NRK

Færre døde

Sverige har faktisk sett en positiv utvikling i sommer.

Færre legges inn, og landet har dager uten dødsfall, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Totalt har svenskene registrert over 82 000 smittede og i overkant av 5 700 døde så langt i pandemien.

Svenskenes strategi innebar ikke i nærheten av den samme nedstengninga, som vi har hatt i Norge.

Myndighetene har anbefalt syke og folk i risikogruppen om å holde seg hjemme. Ellers har målet vært at samfunnet skal fungere så normalt som mulig.

– Den modellen de lagde, har de begynt å se effekt av. Det har begynt å stabilisere seg, sier professor Ørjan Olsvik ved Institutt for medisinsk biologi ved universitetet i Tromsø.

Ber folk tenke seg om

Han advarer samtidig folk mot å tro at det er trygt å reise til land og områder i utlandet, bare fordi det er merket grønt.

Professor Ørjan Olsvik ved universitetet i Tromsø. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Selv om det er grønt, kan det være fem ganger høyere smitte enn vi har i Norge. Det gjør at man virkelig bør tenke seg om, sier Olsvik til NRK.

Resultatet av at folk reiser til grønne områder uten karantenetiltak, vil trolig bli økt importsmitte, tror professoren.

– Det er naturlig at det vil komme importsmitte, når en oppsøker områder med fem ganger høyere smitterate enn Norge. Det er en betydelig økt risiko, og det bør folk være klar over.

– Man kan komme hjem uten å være klar over at man er smittet, og slik bidra til å spre smitten videre.

Strammer inn

Den siste tiden har det vært lokale smitteutbrudd, blant annet etter fester på Oslos vestkant og et privat selskap i Moss.

Ved midnatt var det registrert 9551 smittetilfeller i Norge.

Det ble registrert 83 nye tilfeller det siste døgnet, som er den største økningen på et enkelt døgn siden 20. april.

I går varslet regjeringen nye innstramminger.

Blant annet ble det klart at tilreisende fra røde land må ha på seg munnbind hele veien hjem.

Helseminister Bent Høie oppfordret også alle om å unngå alle unødvendige reiser til både grønne og røde land.

Fra i dag er det også forbudt å servere alkohol etter midnatt.

Sistnevnte har fått utelivsbransjen til å reagere:

Noen mener seg urettferdig behandlet.

Daglig leder Lisbet Synnøve Myrheim ved utestedet Onkel Oskar på Mo, mener det er feil at alle utesteder i Norge straffes likt.

– Det er hundre mil mellom Mo i Rana og Oslo. Nå må vi lide for at de der sør ikke har fulgt reglene. Det føles ikke rettferdig, sier hun til Rana Blad.

Og får støtte fra professor Ørjan Olsvik:

– Jeg har veldig sans for regionale tiltak. Vi har innført det for reisende til Sverige, og vi burde vurdere det samme i Norge. En bør vurdere andre tiltak overfor en kommune som har vært flink og overholdt reglene, og ikke hatt noen smitte.

– Om det brenner i et hus, så spyler man ikke vann på hele byen, sier Olsvik.