Warholm og Ingebrigtsen med konkurransefri

Begge er innvilget konkurransefri fram til stevnet i Sveits. Warholm dro fra VM med gull på 400 meter hekk, og Ingebrigtsen fikk bronse på 1500 meter. Det er de øvelsene de skal på i Zürich også.

Verken Warholm eller Ingebrigtsen stiller i elitestevnet i Hamar onsdag kveld.

– De har begge hatt et veldig kjør den siste tiden, og for all del, det ser vi på som bare positivt. Det betyr bare at de har gjort det bra. Når forsøker vi å optimalisere slik at de skal prestere bra fram til DL-finalen, sier toppidrettssjef Håvard Tjørhom til NTB.

Fra Zürich drar begge rett hjem til Norge og Sandnes der NM starter dagen etter, fredag 25. august.

Endret NM-program

Der er ikke tidsskjemaet endelig lagt, men det er ventet at det blir offentliggjort torsdag.

– Programmet er endret slik at de begge kan delta der. De kommer seg ikke hjem til Norge på torsdagskvelden etter stevnet i Zürich, og da blir det retur fredag. Vi synes det er viktig at begge er med i NM, og NM-arrangøren har sagt at de vil legge til rette for det. I NM blir det ettermiddagsøkter, og vi tror at dette skal bli bra, sier Tjørhom.

Toppidrettssjefen har opplevd gode dager siden VM i London startet 4. august. Norske friidrettsutøvere har fått mer oppmerksomhet enn de har fått på flere år.

– Det har vært jevn pågang i de siste dagene. TV-tallene fra mesterskapet var fantastiske, og det er veldig artig at det er blitt skapt en slik interesse. Det er moro når det går den veien.

Evaluering

Toppidrettssjefen har naturlig nok ikke fått tid til å foreta en skikkelig evaluering av VM-innsatsen ennå, men noen trekk har han klart for seg.

– Vi kom inn i et mesterskap med utøvere som hadde prestert på forhånd. De gikk inn i mesterskapet med selvtillit. Det er noe annet enn å reise til et mesterskap med en holdning om «at en får bare se hvordan det går». Den sistnevnte holdningen har vi lyst til å gjøre noe med. De som skuffet var kasterne, men vi skal huske på at de er unge, og at vi snakker om øvelser som er utrolig teknikkbasert. Alt i alt ble dette bra, mener Tjørhom.