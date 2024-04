Warholm ga opp motstanden og presenterer ny «supersko»: – Vårt opprør

– Kjenn hvor lett den er, da! Den har f ... meg blitt «insane» lett, sier Karsten Warholm.

Så legger han en piggsko i hånda på NRKs reporter. Først har verdens beste hekkeløper og trener hans, Leif Olav Alnes, gitt klar beskjed om at skoen ikke skal filmes eller fotograferes enn så lenge.

Fram til onsdag er utformingen av den nemlig hemmelig. Da skal skoen presenteres i OL-byen Paris.

Piggskoen er utviklet i tett samarbeid mellom Warholm, Alnes og Warholms utstyrsleverandør. I november tilbrakte den norske duoen blant annet en uke i Vietnam for å jobbe med skoen.

Nå sier Warholm at resultatet er blitt bedre enn han hadde turt å håpe på.

– Det er i hvert fall første gang jeg er helt sikker på at ingen har bedre sko enn meg, sier han.

Gikk hardt ut

«Skorevolusjonen». Alle som har den minste interesse for friidrett, har hørt om den i mange år. Når det gjelder piggsko, startet den såkalte revolusjonen på mange måter under VM i Doha.

Fram til da hadde en piggsko hatt en flat såle med pigger i. Så begynte enkelte produsenter å eksperimentere med andre elementer og lag i sålen. Sko som skulle gi løperne økt framdrift med en liten trampolineeffekt.

FLATE REKORDSKO: Piggskoene Karsten Warholm til nå har løpt fortest i, under OL i Tokyo, hadde piggene festet direkte i en paddeflat karbonsåle. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Den norske verdensmesteren og hans trener gikk langt fra i bresjen for denne utviklingen

– Dersom du putter en trampoline under der, så mener jeg det er «bullshit», og det tar vekk kredibiliteten fra vår idrett, sa Warholm til den engelske avisen The Telegraph 3. august 2021.

Da hadde nordmannen akkurat stått for en av OL-historiens mest oppsiktsvekkende prestasjoner ved å vinne finalen på 400 meter hekk med tiden 45,94. Med det forbedret han sin egen verdensrekord fra tidligere på året med 76 hundredeler.

Men det internasjonale friidrettsforbundet hadde vedtatt nye regler som åpnet for en vesentlig modernisering av skoteknologien.

OPPRØR: Leif Olav Alnes og Karsten Warholm vil vinne skokrigen de strittet imot. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Måtte beholde troverdigheten

Det valgte til slutt også Warholm og Alnes å ta konsekvensene av.

– Vi måtte jo bare bestemme oss på et tidspunkt for at når vi lager de skoene nå, skal vi lage de beste, for det skal være vårt opprør. Vi måtte jo beholde verdigheten når vi hadde gått ut mot skoen, sier Warholm nå.

GULL I «SUPERSKO»: Da Warholm løp inn til VM-gull i Doha i fjor, hadde skoene fått en tykkere såle. Piggene var festet i hard plast som lå på toppen av et skumlag. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

– Jeg ville jo gjerne at alle skulle springe barbeint, slik at du har det historiske perspektivet og kan sammenligne prestasjoner. Men vitenskapsmannen i meg synes syns det er utrolig interessant å prøve å forbedre dette innenfor det regelverket som gjelder, sier Leif Olav Alnes, som er utdannet biomekaniker.

Til 2022-sesongen hadde de utviklet en ny sko som så helt annerledes ut enn gullskoen fra Tokyo. Sålen hadde både fått et lag skum og en ekstra plate i plast, som piggene var festet i. På tuppen hadde skoen ei «klo» av karbon – samme materiale som hovedsålen i skoen var laget av.

Det var denne skoen Warholm løp i da han ble verdensmester for tredje gang i Budapest i fjor.

HÅPER PÅ ENDRING: Karsten Warholm ofrer gjerne de nye «superskoene» for en mer rettferdig konkurranse. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Vil ha strengere regler

Skoen som skal vises fram i Paris til uka, er basert på mange av de samme prinsippene. Likevel ser den vesentlig annerledes ut. Og ikke minst er den altså lettere.

– Jeg er ekstremt stolt av den skoen. Den syns jeg er et kunstverk, erkjenner Leif Olav Alnes.

Nylig kom beskjeden om at skoen er godkjent for bruk. Alnes hadde ikke ventet noe annet, men Warholm turte ikke å juble for tidlig.

– Det var en enorm lettelse, innrømmer han.

Selv om den norske suksessduoen føler at de endelig har inntatt ledelsen i skokappløpet, er det fortsatt skeptiske til om det er riktig at teknologi skal hjelpe verdens raskeste mennesker enda raskere framover.

– Jeg mener jo at regelverket på sikt må bli strengere fordi friidretten i aller størst grad handler om mann mot mann og kvinne mot kvinne i en fair konkurranse, sier Karsten Warholm.

Og legger til:

– Jeg tror også regelverket komemr til å bli strenger.