Warholm mot Samba

Verdensmester Karsten Warholm jakter sin første seier for sesongen når Diamond League starter opp igjen i Paris etter et par ukers pause. Warholm har tapt for Abderrahman Samba fra Qatar tre ganger denne sesongen. Men med noen treningsuker i beina for sunnmøringen kan det være håp om nye rekorder og at han kanskje kan tukte Samba.