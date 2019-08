Volda får nytt mediebygg

Regjeringa har gitt Høgskulen i Volda klarsignal til å starte arbeidet med et nytt mediebygg til 201 millioner kroner. Målet er at nybygget skal være klart til innflytting i 2021. – Jeg er svært glad for at mediebygget nå kommer på plass ved Høgskulen i Volda. Endringene i mediebransjen har de siste årene gått raskt. Da er det viktig at den ledende medieutdanningsinstitusjonen i landet får et bygg som gjør det lettere for studenter og forskere å boltre seg i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).