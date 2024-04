Ville ikke behandle bypakke Ålesund i dag

Flertallet i fylkestinget i Møre og Romsdal ville ikke behandle bypakken i Ålesund i ettermiddag, men utsatte den til i morgen.

Bakgrunnen er at bompengeselskapet Vegamot har påpekt at prisøkninga siden 2021 har ført til at bypakken er underfinansiert med 1,1 milliarder kroner.

Flertallet i fylkesutvalget ville ikke justere bompengetakstene før 1.januar 2025. Flertallet ville også videreføre rabatten på 50 prosent for nullutslippskjøretøy.

Dette kan føre til at ny bru over Brosundet, Miljøgate Campus, flere trafikktryggingstiltak står i fare for å ikke bli realisert.

Høyres Monica Molvær begrunnet forslaget om utsettelse med at det var kommet nye opplysninger rett før fylkestingets behandling.