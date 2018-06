Vil ta opp att saka

Frp-politikar Ina Giske ber Giske kommune om å behandle omsorgsstønad-saka på nytt. Mora til ein kreftsjuk 18-åring har klaga på at ho berre får betalt for to timar dagleg for å pleie den døyande sonen. Denne veka vedtok formannskapet at familien får ein eingangssum på 30.000 kroner. Giske meiner kommunen må auke timetalet på omsorgsstønaden. Ho har bedd om full gjennomgang av retningslinene for ordninga.