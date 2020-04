Vil ikkje ha studentane heim

Medan regjeringa meiner at studentar kan reise heim til påske viss både dei og familien er friske, ber Sykkylven dei utanbygdsbuande om å halde seg unna. – Dei som kjem, bur ofte på Austlandet eller i Bergen, der det er påvist smitte. Per i dag det ikkje nokon som er registrerte smitta, så dette er ein måte å dempe faren for at nokon importerer smitte på, seier ordførar Odd Jostein Drotninghaug i Sykkylven til TV 2.