Vil gå videre med Kjerringsundet

Et flertall i fylkestinget vil gå videre med arbeidet med å realisere Kjerringsundet som innebærer en broforbindelse mellom Midsund og Aukra.

Prislappen er foreløpig satt til 2,5 milliarder kroner, men kostnaden kommer til å bli høyere.

Forutsetningen er at prosjektet er selvfinansierende med kommunalt bidrag fra Aukra, fergeavløsningspenger og bompenger. I tillegg er det en forutsetning at Møreaksen blir realisert som alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden.

29 stemte for. 17 stemte mot. Flere av de som stemte mot Kjerringsundet gjorde det fordi de er motstandere av Møreaksen.

Et forslag fra Frp om å knytte sammen Midsund, Aukra og Hustadvika fikk 10 stemmer.