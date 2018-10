Vil bruke inntil 100 000 kroner

Formannskapet i Tingvoll kommune gav tysdag Ap-ordførar Milly Bente Nørsett fullmakt til å bruke inntil 100 000 kroner – til nok eit forsøke på å stoppe planane for eit deponi for farleg avfall på Raudsand i Nesset. Det skriv Tidens Krav (krev abonn.). Nørsett er også styremedlem i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», og skal no kontakte nærliggande kommunar for å samle inn meir pengar. Pengane skal gå til å støtte Norges Miljøvernforbund og leiar Kurt Oddekalv sin kamp mot deponiet.