Vet du hva du skal gjøre når tulipanen henger?

Det er mye å velge i for dem som vil ha gule blomster til påske. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Butikkene bugner over av gule blomster i påsken. I det store utvalget velger mange tulipaner. Men klarer du å utnytte levetiden lengst mulig?

På blomsterbutikken i Ålesund gir de alle kundene tulipan-råd, men ikke alle får med seg rådene mens de haster rundt fra butikk til butikk.

– Man skal pakke tulipanene stramt inn, kutte stilken rett over og sette de i iskaldt vann. Isbiter kan man også putte i vasen, da stopper veksten litt, sier Mona Svinø.

Bare tre-fire centimeter vann i vasen er nok. For tulipanene drikker vann med hele stilken.

Kan få tulipaner rette igjen

En av kundene NRK møter i butikken syns det fine med tulipaner er at de vokser og blir lengre og lever sitt eget liv, hengende eller ei. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Tulipanene vokser nemlig etter at de er kuttet av og blir veldig lange. Dersom man vil at de skal stå så rett opp som mulig bør man etter noen dager gjenta prosessen.

– Pakk blomstene inn i avispapir, kutt stilken på nytt, og la tulipanene stå et par timer stramt innpakket. Da blir de beine igjen, sier hun.

Man kan også pakke tulipanene stramt inn i plastfolie. Slik kan man få tulipanene til å stå hvert fall en god uke.

– Unngå direkte sol

Plassering av tulipanene er også viktig for trivselen.

– Ikke utsett blomstene for direkte sol. Dersom de står i et vindu eller på et bord og får sol på seg henger de med hodet med en gang.

Blant kundene i butikken er det mange som vet hvordan de skal behandle tulipanene.

Birgitta Bøe vet hvordan hun skal behandle tulipanene sine for å få dem til å vare lengt mulig. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Det er velkjent at tulipaner skal snittes rett av og stå i plasten de kommer i i kaldt vann i en time, sier Birgitta Bøe. Hun setter også tulipanene kaldt om natta.

Men for noen er rådene helt nye. Bøe har med seg sin 29 år gamle datter på handletur og hun vet bare en ting hun ville gjort med tulipanene.

– Jeg ville satt dem i vann, smiler hun.