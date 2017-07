Veldwijk klar for Groningen

Lars Veldwijk, som i vårsesongen er på lån i Aalesund, har signert for FC Groningen i Nederland, melder smp.no. Etter kampen mot Molde lørdag gjorde 25-åringen det klart at han forlater Aalesund etter bortekampen mot Haugesund kommende søndag. Spissen, som har scoret fem mål for AaFK, har signert en avtale på tre år i Nederland.