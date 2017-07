Veldwijk forlater AaFK: – En vanskelig avgjørelse

Lørdagens kamp mot Molde ble den siste på hjemmebane i Ålesund for Lars Veldwijk. Etter kampen avslørte kraftspissen at han forlater Sunnmøre når låneperioden er over, etter bortekampen mot Haugesund om en uke.

– Hensynet til familen min er en viktig årsak til avgjørelsen. Jeg ønsker å bo nærmere dem, og jeg håper å signere en kontrakt med en klubb i Nederland neste uke, sier Veldwijk til NRK.

– En god periode

Egentlig har han tre år igjen av kontrakten med belgiske Kortrijk, men sikter på nabolandet i fortsettelsen. Hvilken klubb som er aktuell vil han ikke si noe om ennå. Låneperioden i Aalesund ser dermed ut til å ha gitt karrieren den dytten han håpet.

– Jeg har fått spille mange kamper på kort tid, og jeg har fått vist en del gode ting i denne perioden. Vi har spilt mange gode kamper mot gode lag. Jeg har fått være med på å utvikle Aalesund, og dette har vært en god periode for meg.

Likevel var Veldwijk svært skuffet både over egen innsats og tapet mot Molde i det som ble hans siste hjemmekamp i Ålesund.

– Det gjør ekstra vondt å skulle fortelle om min avgjørelse etter denne kampen, sier han og avslører at beslutningen ble tatt for en ukes tid siden.

– Ingen grunn til panikk

Aalesund-trener Trond Fredriksen sier avgjørelsen ikke gir noen grunn til panikk, men han skulle gjerne hatt Veldwijk med videre.

Trond Fredriksen må hente inn en ny spiss til Aalesund før høstsesongen. Foto: Christian Blom / NTB scanpix

– Vi har visst at han kunne komme til å reise, og vi har forberedt oss på begge utfall. Vi har brukt hele perioden han har vært hos oss til å kartlegge spillere som kan erstatte ham, og kanskje til og med finne noen som er enda bedre, sier Fredriksen.

Treneren forteller at de har siktet seg ut nye spillere, og hvem de aller helst vil ha. Navn holder han tett om, men sier klubben leter over hele verden.

– Svaret på dette spørsmålet får komme når det er klart. Jeg har lært at inntil vi har noe på papiret er ikke noe sikkert.

– Et monster

Etter 5-1-seieren hjemme mot Odd, der Veldwijk scoret tre av målene, ble han beskrevet som et monster av treneren, som er svært tilfreds med det han har vist i Aalesund.

– Han har hatt en voldsom progresjon i sine prestasjoner, og sammen med de andre spillerne vært veldig viktig for oss. Han kan slå seg på brystet og si seg fornøyd med det han har prestert i Aalesund så langt, sier Fredriksen.

For en kamp gjenstår før kofferten pakkes for godt i Ålesund. Bortekampen mot Haugesund om en uke.

– Den har jeg selvfølgelig veldig lyst til å vinne. Jeg har ikke lyst til å reise fra denne gjengen med tap igjen. Vi må fylle opp batteriene og gjøre alt vi kan for å vinne i Haugesund, avslutter Veldwijk.