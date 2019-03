Varetektsfengslet i fire uker

Nordmøringen som er siktet for forsøk på drap etter knivstikkingen på Averøy på fredag er nå varetektsfengslet i fire uker. Mannen har fram til nå vært siktet for grov kroppsskade. Mannen i 20-årene er siktet for å ha knivstukket sin egen far. Tilstanden til den skadde skal være stabil.