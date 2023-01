Utsleppskrav blir ståande

Det blir ikkje utsetting av utsleppskrava til cruiseskipa i Geiranger og Nærøyfjorden, skriv E24. For to år sidan anbefalte Sjøfartsdirektoratet å utsette krava om nullutslepp frå 2026. No foreslår direktoratet at kravet blir ståande. I staden meiner dei at skipa skal kunne bruke biogass fram til 2035.