Utsetter Helseplattformen et halvt år

Kristiansund kommune utsetter innføringa av Helseplattformen med et halvt år til høsten 2023, skriver Tidens Krav. Årsaken er at styret i Helse Midt Norge har vedtatt å forskyve hele innføringsplanen. Kommunalråd Siv Iren Stormo Andersson i Kristiansund kommune sier dette vil føre til noen ekstrakostnader. – Fordelen er at vi får et ekstra halvår til å gjøre gode forberedelser, sier hun.