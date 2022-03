Underskriftskampanjen overrekkes til helseministeren

Bunadsgeriljaen skal i dag overrekke 16 352 underskrifter til helseminister Ingvild Kjerkol.

Underskriftskampanjen, for å bevare fødeavdelingen i Kristiansund, ble startet av Bunadsgeriljaen da det ble kjent at avdelingen ble midlertidig stengt i januar 2021. Fødeavdelingen ble stengt fordi den manglet jordmødre og gynekologer. Fødende måtte derfor reise til nabobyen Molde. Bunadsgeriljaen sier at underskriftskampanjen er et folkekrav om å gjenåpne og å bevare fødeavdelingen i Kristiansund for all fremtid.