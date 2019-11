Ulland Andersen klar for spill

Molde spiller Eirik Ulland Andersen er klar for spill etter et langt skadeavbrekk, men det er usikkert når han får slippe til. Ulland Andersen spilte fem eliteseriekamper for Molde før han ble skadet i cupkampen mot Eide. Den tidligere Stømsgodset-spilleren sier til Romsdals Budstikke at han håper å få spille mot gamleklubben i morgen. Trener Erling Moe bekrefter at Ulland Andersen er klar for spill, men det er ikke sikkert det skjer mot Strømsgodset. Det er tre runder igjen, men med seier i morgen har Molde sikret seriegullet.