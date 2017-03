NESTLEDER: Paul Kristoffersen i Uglan gleder seg til seriestart. Foto: Roar Halten / NRK

På lørdag sparkes Eliteserien i gang, og det er Kristiansund og Molde som har fått æren av å åpne ballet.

For nordmørslaget blir det første gang de spiller på øverste nivå i Norge, og spenningen er til å ta og føle på. Laget har brukt de siste månedene godt til å forberede seg på det som venter, og det har også Kristiansund Ballklubbs supportere.

– Det er en skrekkblandet fryd egentlig. Man er spent på hvordan det går, og hele settingen, sier nestlederen i Eliteseriens ferskeste supporterklubb, Paul Kristoffersen.

Vennegjengen Uglan

UGLAN: Jannicke Bøe beskriver Uglan som en vennegjeng. Foto: Roar Halten / NRK

Uglan, som de kaller seg, har ikke vært så mange tidligere, men også på tribunen merker man en økt entusiasme over at byen endelig har fått et topplag.

Fra å være om lag 40 stykker, har supporterklubben nå femdoblet medlemsmassen sin.

– Det er et veldig godt samhold i Uglan, og vi har et tett forhold til KBK. Det er en god vennegjeng å være sammen med, mener medlem i Uglan, Janncike Bøe.

Innspurten frem mot seriestart, der et fullstappet Kristiansund stadion skal ta imot lagets spillere, brukes til å lage flagg de kan bruke på tribunen.

– Det er nye flagg av spillerne, og vi har ett av Kjetil Thorsen, sier Kristoffersen.

Thorsen er daglig leder i klubben, og gleder seg over supporternes engasjement.

– De blir flere og flere, og klubben har hatt en fantastisk utvikling. Det er takket være mange som har bidratt, og ikke minst Uglan. Vi har tenkt på supporterne når vi har bygd den nye tribunen, forteller han.