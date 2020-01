Trugslar mot Molde vidaregåande

Politiet er i dag til stades ved Molde vidaregåande skule etter at det har kome inn trugslar mot skulen. – Det er snakk om diffuse trugslar via sosiale medium, seier Ragnvald Rasmussen i politiet. Fleire skular og institusjonar over heile landet har det siste døgnet fått liknande trugslar og politiet oppfattar dei ikkje som reelle.