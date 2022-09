Tror Stad skipstunnel kan bli skjøvet ut i tid

Lederen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Erling Sande (Sp), sier det er ingenting som tyder på at Stad skipstunnel blir skjøvet ut i tid.

Regjeringen har varslet innstramninger i økonomien og at samferdselsprosjekter kan bli nedskalert.

Regjeringens forslag til statsbudsjett blir lagt frem 6.oktober. Sande sier han håper og tror at skipstunnelen ikke blir rammet:

Tidligere samferdsleminister for Frp, og nå partner i analyseselskapet First House, Jon Georg Dale, mener det er overveiende sannsynlig at tunnelen ikke blir prioritert i regjeringen sitt forslag til statsbudsjett i oktober.

Dale mener signalene som kommer fra regjeringen tyder på at mange samferdselsprosjekt kommer til å bli skjøvet ut i tid.