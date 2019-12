Tror det kommer penger

Lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim fra Senterpartiet, tror regjeringen vil bidra med penger for å kompensere for de økte kostnadene ved å satse på lavutslippsferjer. Tirsdag skal fylkestinget vedta et budsjett med en innsparing på 112 millioner kroner. Det som svir mest er forslaget om å økte bilettprisene på ferjene. Høyre-politiker Torgeir Dahl tror derimot ikke Møre og Romsdal får flere statlige penger til å dekke ferjekostnadene på statsbudsjettet neste år. Spørsmålet er om satsinga på det grønne skiftet blir kompensert, men Dahl tror ikke flertallspartia på fylkestinget har fått klare nok svar på dette.