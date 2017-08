På programmet til den nystarta festivalen Skyhøyt står store stjerneartistar som Röyksopp, Matoma, Nico & Vinz, Kvelertak og Vazelina Bilopphøggers. Festivalen har hatt så dårleg billettsal på førehand at dei måtte flytte lokalitet.

Torsdag ettermiddag vart det kjent at fleire bookingbyrå trekkjer ut artistane sine på grunn av manglande betaling og gjennomføringsevne.

«Bookingbyårene har gjort alt de har kunnet for å komme arrangøren i møte, og har den siste tiden forsøkt å finne løsninger som muliggjør gjennomføring. Det er nå dessverre konkludert med at dette rett og slett ikke kan la seg gjøre», skriv dagleg leiar i bookingbyrået Atomic Soul, Bjørnar Paulsen i ei pressemelding.

Artistane det gjeld er Nico & Vinz, Röyksopp, Matoma, Matilda, Ine Hoem, Oslo Ess, OnklP & De Fjerne Slektningene, El Cuero, Kvelertak og Vazelina Bilopphøggers.

Pål Henning Ilstad er festivalsjef i Skyhøyt Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Billettar i siste liten

Festivalsjef Pål Henning Ilstad sa til NRK tidlegare i dag at han håpte på eit publikum på 4-5000, sjølv om førehandssalet var svakt. Han meiner det ikkje er ein kultur i Molde for å kjøpe billettar før i siste liten og at når det er ein ny festival, må publikum først få ein identitet og ein følelse for kva dette er, før dei går dit.

– Jugendfestivalen i Ålesund byrja også ein plass. Dei starta med eit par tusen første året dei også. Det er ikkje unormalt, sa Ilstad.

Ilstad vil kome med ei pressemelding om den nye situasjonen i løpet av torsdag kveld.