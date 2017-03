Tråler skaper trøbbel: – Utgjør en fare

– Det er fryktelig trasig.

Det nærmer seg sju siden den russiske tråleren MV Krasnoselsk sank i Hundeidvika i Sykkylven kommune. Det var under den famøse orkanen «Dagmar» at båten endte på 30 meters dyp, og siden den gang har kommunen krevd at båten heves.

Ordfører Odd Jostein Drotninghaug har purret på Miljødepartementet og hadde håpet på svar innen 10. mars. Det fikk han ikke, og nå undersøker de muligheten for å ta saken i egne hender.

– Det er vi som er de lokale havnemyndighetene, og vi ønsker å flytte den fordi den utgjør en fare, sier ordføreren.

Vil dra den til dypere vann

TRASIG: Ordfører i Sykkylven kommune, Odd Jostein Drotninghaug, håper å få fjernet tråleren. Foto: Trond Vestre / NRK

Mange båter beveger seg i området rundt der tråleren ligger, og Drotninghaug frykter for sikkerheten.

– Den ligger i skipsleiet i Hundeidvika, og den utgjør en fare for andre båter. Det er ikke lenge siden vi hadde en situasjon der Kystvakta nesten gikk på den, forteller han.

– Vi undersøker derfor om vi kan gi tillatelse til å flytte tråleren ut på dypere vann, slik at den ikke hindrer skipstrafikken.

– Ikke noe man kan leve med

Gjennom de sju lange årene tråleren har okkupert deler av farvannet i vika, har det kommet flere klager på at den ikke blir fjernet.

– Det er ikke noe man kan leve med over tid, og spesielt for dem som driver næringsvirksomhet i området er det ikke bra, mener Drotninghaug.

Forurenser den vannet?

– Forurensingen er vel minimalt. Båten har blitt tømt for det meste av olje tidligere, så jeg vil tro at det er minimale mengder igjen, sier han.