Etter seks år skal tråleren endelig flyttes

Endelig skal den russiske tråleren «Krasoselsk» flyttes bort fra kaiområdet i Hundeidvika i Sykkylven kommune. Det russiske skipet gikk ned under orkanen «Dagmar» jula 2011, og har blokkert andre skip fra å legge til kai.

Skipsvraket har vært til stor irritasjon for Bjørn Idar Lyngvær og hans firma Fishtech AS i mange år. Det er de som eier kaia, og etter en lang kamp har firmaet nå fått tillatelse til å flytte «Krasnoselsk» lenger ut på havets dyp.

– Vi har holdt på i fire år for å få tillatelse til å flytte den. Det er en altfor lang prosess for en så liten detalj. Jeg synes noen kunne skjært gjennom mye tidligere, sier Lyngvær.

HUNDEIDVIKA: Tirsdag startet arbeidet med å få flyttet Krasnoselsk fra kaia i Hundeidvika. Nøyaktig når den er flyttet er imidlertid vanskelig å slå fast. Foto: Bjørn Idar Lyngvær

Flyttes 50 meter

Lyngvær og hans ansatte har planen klar for hvordan tråleren skal flyttes lenger bort fra kaia.

– I dag lager vi hull i lasterommet, slik at vi får tilsatt luft og fortrengt vannet. Da vil båten lette med 400 tonn. Deretter vil vi etablere en kjetting rundt rorhuset og superstrukturen på båten, og så vil vi velte den utover, slik at den kommer cirka 50 meter lenger ut enn den er i dag, forteller han.

De må imidlertid ha hjelp fra et av Island Offshores skip for å få flyttet på vraket, og det vil gjøres når de har ledig tid til andre type oppdrag. Ifølge Lyngvær har «Krasnoselsk» ført til økonomiske tap for hans bedrift.

– Når man ikke har hatt mulighet til å ta imot en båt her, så sier det seg selv at det er tapte muligheter og tapte inntekter.

Derfor vil han takke de som har bidratt til at skipet endelig kan fjernes.

– Det er med god hjelp fra Rigmor Andersen Eide fra KrF og Pål Farstad fra Venstre. Deres påtrykk på regjeringen gjorde at det løste seg, så jeg retter en stor takk til de, sier Lyngvær.