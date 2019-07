Trafikk på Raumabanen igjen

Strekninga mellom Åndalsnes og Bjorli er open for togtrafikk igjen, ifølge Vy. Toga køyrer, men det kan framleis bli forseinkingar og innstillingar. I år blei det opna for at tog kan køyre trass i raudt farenivå, ved at politiet godkjenner kvar avgang.