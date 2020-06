Toppklubber interessert

Flere utenlandske klubber skal ha Molde-spilleren Eirik Hestad på ønskelistene sine når overgangsvinduet åpner i sommer. Iblant de mest seriøse, er den belgiske toppklubben Anderlecht som vurderer å legge inn et bud på 24-åringen. Hestad skrev i fjor under en ny kontrakt som holder han i Molde ut sesongen 2021. Molde vil tjene godt på en eventuell overgang for midtbanespilleren. Hestad har en markedsverdi på 10-15 millioner kroner. Dette skriver Romsdals Budstikke (krever innlogging.)