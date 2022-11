To kvinner på topp i Høyre

Høyre satser med to kvinner på topp til kommunevalget i Ålesund i 2023. Allerede i mai ble Monica Molvær valgt som Høyres ordførerkandidat i Ålesund. Nå er Jessica Gärtner valgt til partiets andrekandidat. Edvard Devold har fått tredjeplassen.

De seks første politikerne på lista er kumulert. Det betyr at de har fått et stemmetillegg som gjør det vanskeligere for kandidater lenger ned på lista å gå forbi ved hjelp av personstemmer.

Høyre hadde ordføreren i Ålesund fra 1999 til 2015. Da overtok Arbeiderpartiet ordførerklubba og har beholdt den siden.