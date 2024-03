To «godt voksne menn» i TikTok-krangel: – Sosiale medier er ikke for amatører

De to mennene skal ha hengt ut hverandre på sosiale medier, ifølge politiet i Møre og Romsdal.

Det førte til at den ene mannen kjørte hjem til den andre, og der ble det høylytt.

Såpass høylytt at den andre mannen kjørte av gårde, og mannen som oppsøkte boligen kjørte etter.

Deretter kjørte de inn til en bensinstasjon i Ørsta sentrum, og kjørte etter hverandre der, ifølge Tor-André Gram Franck i politiet.

– De kranglet og styret på. Sosiale medier er ikke for amatører, sier Gram Franck.

Han understreker at de ikke var til fare noen andre, og at heller ikke de to ble skadd.

Nå skal politiet avhøre begge mennene, og de oppretter sak på hendelsen for «skremmende og truende oppførsel».

– Så blir det opp til en jurist å vurdere om det er grunnlag for å gå videre med det, sier Gram Franck.