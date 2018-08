Tidlegare arbeid er ein faktor

At fleire døyr av alvorlege sjukdomar i Kristiansund enn elles i landet, har samanheng med kva arbeidsplassar folk har hatt tidlegare, trur ordførar Kjell Neergaard. Det er 25 prosent større sjanse for å døy tidleg av sjukdom i Kristiansund, samanlikna med snittet for fylket. – Mange i Kristiansund jobba på verfta, og fleire sleit med sjukdom i etterkant. Den viktigaste indikatoren for å betre dette er høgare utdanning, seier Neergaard.