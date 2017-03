Tidenes største førsteopplag for ny Nesbø-krim

Ifølge VG har ikke Nesbøs forlag, Aschehoug, klart å spore oppnoen tidligere utgitte bøker som er trykket i et like stort førsteopplag. Hans egen "Politi" fra 2013 hadde et førsteopplag på 220 000.

«Politi » hadde et førsteopplag på 220 000. Foto: Aschehoug

«Tørst», der temaet dreier seg rundt Tinder-sjekkende jenter som blir drept hjemme hos seg selv, verdenslanseres 21. mars.

Det skjer gjennom et arrangement på Parkteatret i Oslo, som for anledningen bygges om til "Jealousy Bar" et utested som figurerer mye i den nye Hole-boken.

Der skal Jo Nesbø trå til på scenen som musikant i selskap med bandet The Rainmakers, som flys inn fra USA for anledningen, skriver VG. De gjør også tre andre konserter i Skien, Notodden og Oslo.

Men ivrige lesere kan stille på en bokhandel på Karl Johan kvelden før, der det blir nattlansering og bokslipp fra midnatt.

2017 blir hektisk for Nesbø

Filmatiseringen av «Snømannen» har premiere til høsten.

Etter norsk lansering skal Jo Nesbø ut og lansere "Tørst" i en rekke land. 2017 tegner til å bli «et spesielt intenst år» sier forfatteren til VG:

– Ettersom jeg er litt lat av natur, gledegruer jeg meg, fordi jeg vet det blir veldig mye å gjøre.

Blant annet har "Snømannen"-filmatiseringen oktoberpremiere. Ifølge Aschehougs hjemmesiden har bøkene til Jo Nesbø har solgt over 30 millioner eksemplarer på verdensbasis, og han er oversatt til 50 språk.