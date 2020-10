Jo Nesbø-roman blir HBO-serie

Ny prisrekord for norsk kunst

Maleriet «Andersnatten» av Theodor Kittelsen ble i kveld solgt for 14 millioner kroner på auksjon hos Blomqvist i Oslo. Det er ny rekord for et norsk verk på auksjon i Norge. «Guldhornet» av Kittelsen hadde den tidligere rekorden på 12,8 millioner.