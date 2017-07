Tester sykkel-løyper før storarrangement i 2018

I helga vil 15–20 terrengsyklister fra Norge, Finland, Sveits og Tyskland teste sykkeltypene som skal brukes under neste års «Nordic Escape» som går av stabelen på Sunnmøre i august.

Eldorado for terrengsyklister

Daglig leder Carsten Torbergsen i «Nordic Escape» sier de har valgt Sunnmøre fordi det har flott sykkel-terreng og en spektakulær natur. Lørdag skal Sykkylvsruta sykles. Den er 70 km med start fra Godsterminalen og går over 2216 høydemeter.

De andre etappene som skal testes i år er Stranda og Valldal. Et tysk filmteam skal være med og lage reklame for neste års storarrangement.

– Med så godt vær som nå blir det nok en stor opplevelse å sykle i helga, sier Torbergsen. Han tror terrengsyklister fra hele verden vil komme til Sunnmøre neste år.

Show i Ålesund

Silanda Mtethwa (venstre) og Carsten Torbergsen gleder seg til å teste løypetraseene i Sykkylven, Valldal og Stranda før neste års Nordic Escape

Da er det ventet at mellom 150 og 300 terrengsyklister vil komme til Sunnmøre for å sykle løypene som nå skal testes. I Ålesund blir det åpningsshow med sykling gjennom hinderløyper før deltakerne reiser videre med skip til Sykkylven, Valldal og Stranda. Meningen er at deltakere som vil kan bo ombord.

– Vi har store forventninger til neste års storarrangement og gleder oss til testingen denne helga, sier Torgersen.

Tyskeren satser nå på sykkel på heltid og også med seg sørafrikaneren Siyanda Mtethwa for å planlegge «Nordic Escape» på Sunnmøre i 2018.